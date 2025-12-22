Fiona se extravió en el municipio de La Unión: ¿nos ayudas a encontrarlo?

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- La familia de Fiona vive momentos de angustia y no pierde la esperanza de pasar la Navidad junto a ella. Esta pequeña perrita se extravió en el municipio de La Unión, Antioquia, y desde entonces sus dueños han emprendido una búsqueda incansable por todas las veredas y barrios de la localidad.

    Fiona fue vista por última vez el pasado sábado 20 de diciembre. Se presume que, debido a la temporada decembrina, pudo haberse asustado con las detonaciones de pólvora, lo que la habría llevado a alejarse de su entorno seguro.
    Datos clave para identificar a Fiona

    Si usted reside en La Unión o se desplaza por las vías del Oriente Antioqueño, preste atención a estos detalles:

    Nombre: Responde al nombre de Fiona.

    Lugar de desaparición: Municipio de La Unión, Antioquia.

    Fecha de último avistamiento: Sábado 20 de diciembre.

    Comportamiento: Puede estar asustada o desorientada, por lo que se recomienda acercarse con cautela o avisar de inmediato a sus dueños.

    ¿Cómo ayudar a que Fiona regrese a casa?

    La solidaridad de los unitenses es fundamental en este momento. Si usted ha visto a una perrita con estas características deambulando por el parque principal, las zonas rurales o los municipios vecinos como La Ceja, por favor comuníquese de manera inmediata.

    La familia ha habilitado la siguiente línea para recibir cualquier información que permita dar con su paradero:

    Contacto directo: 319 373 65 92

    Desde Minuto30, recordamos que compartir esta información en los grupos de WhatsApp del municipio y en las redes sociales locales es de vital importancia. Un pequeño gesto de su parte puede ser el milagro de Navidad que esta familia está esperando.

    No permitamos que Fiona pase más tiempo lejos del calor de su hogar. Si la tiene bajo su cuidado o sabe dónde está, llame hoy mismo al 319 373 65 92.

    ¡POR FAVOR, DIFUNDE! Un segundo de tu tiempo puede devolverle la felicidad a una familia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


