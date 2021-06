Las autoridades descubrieron en el Eje Cafetero un call center ilegal, en una casa donde supuestamente funcionaba una central telefónica con la cual estafaban a las personas. Según las autoridades, más de 6.000 colombianos fueron víctimas de los engaños.

“Ellos me hicieron inicialmente una llamada donde me decían pues que me había ganado un beneficio para un portafolio, donde ellos ofrecían servicios tales como de veterinaria, servicios de salud, medicina, en esos momentos les dije que no”, dijo una de las víctimas a Noticias Caracol.

Algunos días después, durante una segunda llamada lograron sacarle su información financiera.

“Esta vez me decían que era de parte de mi banco, ellos me dictaron el número completo de mi tarjeta y el cupo que tenía yo dentro de ella. Pasó un mes y con extrañeza observo que me habían hecho un descuento, un cobro por esta llamada”, dijo al mismo medio.

El falso servicio era ofrecido en las ciudades más importantes del país.

“Desde allí integraban personas a esta organización donde las preparaban para realizar las diferentes llamadas falsas haciéndose pasar por entidades bancarias del país y a nivel internacional. Tenían la información básica de estas personas”, indicó el general Fernando Murillo, director de la Dijín.

Según informaron las autoridades, la información era recaudada por una mujer conocida como ‘Lina Coca’, quien además reclutaba empleados de entidades financieras para ponerlos al servicio de la red criminal.

«Para tener el privilegio de la información privada que reposa en esos archivos se pagaba en esa oportunidad de 40 a 120 millones de pesos por esa información”, anotó Murillo.

En total, 51 personas fueron capturadas, entre ellas un alto funcionario de una reconocida entidad financiera.

