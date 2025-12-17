Bancos de sangre en Antioquia reportan niveles críticos y piden donantes urgentes

Resumen: El Hospital San Vicente Fundación lanzó una Donatón ante la baja crítica en sus reservas de sangre. Donar puede salvar vidas.

En plena temporada de fin de año, el Hospital San Vicente Fundación encendió las alarmas por la preocupante reducción en sus reservas de sangre, insumo vital para la atención de procedimientos de alta complejidad y emergencias de pacientes provenientes de Antioquia y otras regiones del país.

La disminución en la afluencia de donantes coincide con una demanda que no se detiene y que incluso puede aumentar durante diciembre, debido a cirugías programadas, tratamientos oncológicos y la atención de emergencias.

Ante este panorama, el Hospital hizo un llamado urgente a la ciudadanía para participar en la Donatón de Sangre, que se realizará el 17 y 18 de diciembre en Medellín y el 19 de diciembre en el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro.

Los grupos sanguíneos O positivo (O+) y O negativo (O−), los más utilizados en situaciones de urgencia y los más frecuentes en la población colombiana, son precisamente los que hoy presentan las reservas más bajas, lo que aumenta el riesgo de desabastecimiento.

“La donación de sangre debe ser constante, ya que los componentes sanguíneos tienen fecha de vencimiento. Normalmente recibimos entre 800 y 1.000 donantes al mes, pero en lo que va de diciembre apenas hemos alcanzado los 250. Nuestra meta es llegar a 800 donantes este mes y solo lo lograremos con el compromiso ciudadano”, explicó Lina Álvarez Posada, coordinadora del Banco de Sangre del Hospital San Vicente Fundación Medellín.

Las transfusiones de sangre son fundamentales para niños, adultos mayores, pacientes con cáncer, personas que requieren cirugías cardiovasculares u ortopédicas de alta complejidad, así como para la atención de emergencias que se presentan a diario.

Por esta razón, la institución mantiene campañas permanentes de sensibilización para promover la donación voluntaria y habitual.

Desde el Hospital reiteraron que donar sangre es un acto solidario que puede salvar hasta tres vidas, e insistieron en la importancia de acudir durante estas fechas, cuando muchos donantes habituales se ausentan por vacaciones y compromisos familiares.

Requisitos para los donantes

Los interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilogramos.

Estar en buen estado de salud y no haber tenido gripe, malestar general ni haber tomado antibióticos en los últimos 15 días.

Haber esperado seis meses si se realizaron tatuajes, piercings, maquillaje permanente o cirugías mayores.

Personas con hipertensión o diabetes pueden donar si su condición está controlada (en diabetes, solo con medicación oral).

No haber viajado en los últimos cuatro meses a zonas con malaria, ni haberse realizado procedimientos odontológicos en los tres días previos.

El Hospital recomienda asistir bien alimentado, hidratado y descansado, y después de la donación evitar esfuerzos físicos intensos y aumentar el consumo de líquidos.

