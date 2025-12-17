¿A él si le luce? «Mordisco» utilizó menores para el ataque y destrucción del municipio de Buenos Aires en el Cauca

Resumen: Ante la crítica situación que preocupa, tanto a la Vicepresidenta Francia Márquez y al gobernador Octavio Guzmán como a todo el país, las autoridades han priorizado la captura de los responsables

Minuto30.com .- El General Pedro Arnulfo Sánchez, a través de un pronunciamiento oficial tras el Consejo de Seguridad y Paz con el Presidente de la República, denunció la degradación del conflicto en el departamento del Cauca.

El oficial puso un énfasis alarmante en cómo las disidencias de alias “Mordisco” utilizaron a menores de edad reclutados ilegalmente para ejecutar el reciente ataque contra la población de Buenos Aires.

Menores Combatientes: Víctimas y Victimarios

La gravedad del ataque terrorista, que dejó ocho policías heridos y múltiples viviendas civiles destruidas, radica en la composición de las filas atacantes. Según el General Sánchez, el cartel del narcotráfico de las disidencias no solo recluta forzosamente a niños, sino que los obliga a participar activamente en actos de barbarie:

Tragedia sin romantizar: Los menores son víctimas del reclutamiento forzado, pero el grupo criminal los convierte en “menores combatientes ilegales” e infractores al utilizarlos para asesinar policías y atacar a la población civil.

La advertencia es clara: si el país no se une para desmantelar este reclutamiento, Colombia se enfrentará a grupos criminales conformados mayoritariamente por niños, degradando el conflicto a niveles de deshumanización extremos.

La Coca: combustible de la violencia

El General fue enfático al vincular la persistencia de los cultivos ilícitos con la tragedia que viven las familias caucanas. “Cultivar coca con fines ilícitos es cavar la propia tumba”, sentenció, señalando que la economía del narcotráfico es la que financia el secuestro de la infancia colombiana para la guerra.

Recompensa por alias “Marlon”

Ante la crítica situación que preocupa, tanto a la Vicepresidenta Francia Márquez y al gobernador Octavio Guzmán como a todo el país, las autoridades han priorizado la captura de los responsables.

Se ha emitido una recompensa por información que permita dar con el paradero de alias “Marlon”, señalado como un cabecilla “desquiciado y perverso” bajo las órdenes de “Iván Mordisco”, responsable directo de coordinar estas acciones terroristas.

