Resumen: Bancolombia confirmó que, tras las fallas críticas que han afectado sus plataformas digitales desde el pasado fin de semana, el proceso de estabilización del sistema aún no ha finalizado, por lo que pidió disculpas a sus usuarios y habilitó canales alternos para mitigar la contingencia. Aunque la App principal sigue presentando intermitencias, la entidad informó que ya es posible realizar transferencias mediante la aplicación Mi Bancolombia, retirar efectivo en cajeros y corresponsales, y efectuar pagos con tarjetas de crédito y débito (usando chip para montos superiores a $300.000), mientras sus equipos técnicos trabajan para restablecer la normalidad total del servicio.

¿Será que se embolata la quincena? Bancolombia reconoció que hoy no ha podido arreglar sus problemas

Lo que comenzó como un mantenimiento programado el pasado fin de semana se ha transformado en una jornada de frustración para los más de 19 millones de clientes de Bancolombia. Tras varios días de fallas persistentes en sus canales digitales, la entidad financiera confirmó que, aunque hay avances, la plataforma aún no opera al 100%.

Contexto de la crisis

Desde la madrugada del pasado domingo, usuarios en todo el país reportaron la imposibilidad de ingresar a la App Personas, realizar transferencias vía Nequi (en sus conexiones con el banco) o consultar saldos. Lo que inicialmente fue comunicado por el banco como una “indisponibilidad temporal”, se ha extendido por más de 72 horas, generando una ola de quejas en redes sociales y afectando la operación comercial de miles de negocios.

Lea también: ¡No más abusos! Fico Gutiérrez confirma el cierre del establecimiento por maltrato animal en Altavista

Estado actual: ¿Qué se puede hacer?

En su más reciente avance informativo, Bancolombia adoptó un tono de urgencia, reconociendo que el proceso de estabilización anunciado previamente no ha finalizado. Bajo la premisa de “Sin excusas”, el banco detalló cuáles son los servicios que, a este momento, se encuentran habilitados para mitigar el impacto en el bolsillo de los colombianos:

Transferencias: Se pueden realizar a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia exclusivamente a través de la app Mi Bancolombia.

Retiros: Los cajeros electrónicos y la red de Corresponsales Bancarios están operando.

Pagos con Tarjeta Débito: Funcionan tanto para tarjetas físicas como virtuales.

Nota: En compras físicas “sin contacto”, el límite es de $300.000. Para montos superiores, se debe utilizar el chip en el datáfono.

Tarjetas de Crédito: Operan con normalidad para compras físicas y digitales.

“Con transparencia te contaremos avances. Nuestros canales de atención están disponibles para acompañarlos. Discúlpanos”, expresó la entidad en su comunicado oficial.

¿Qué sigue para los usuarios?

A pesar de la habilitación de estos canales, muchos usuarios reportan que el acceso a la App principal sigue siendo intermitente. La recomendación de los expertos financieros es, por ahora, priorizar el uso del plástico físico y evitar las transferencias digitales masivas hasta que el banco emita el “humo blanco” definitivo sobre la estabilidad total del sistema.

¿Será que se embolata la quincena? Bancolombia reconoció que hoy no ha podido arreglar sus problemas