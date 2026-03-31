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Resumen: La Junta Directiva del Banco de la República incrementó la tasa de interés en 100 puntos básicos, situándola en 11,25%, como respuesta a un repunte inflacionario a inicios de 2026 y a unas expectativas de mercado que permanecen elevadas. A pesar de un crecimiento económico en 2025 inferior al previsto (2,6%), la mayoría de la Junta priorizó el control de los precios ante la incertidumbre global generada por la guerra en Irán, conflicto que amenaza con encarecer importaciones clave como gas y fertilizantes. Con esta decisión, el Emisor busca devolver la inflación a una senda decreciente, condicionando sus futuros movimientos a la evolución de los datos económicos.

Banco de la República subió la tasa de interés a 11,25%, explicando que tocó subirla para frenar la inflación

La Junta Directiva del Banco de la República decidió este martes incrementar en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de intervención, situándola en un 11,25%.

La decisión, tomada por mayoría durante la sesión de este 31 de marzo de 2026, refleja la preocupación del Emisor por el reciente repunte de la inflación y la inestabilidad geopolítica global.

Una Junta dividida ante la coyuntura

La votación evidenció una falta de consenso absoluto entre los directivos, reflejando la complejidad del panorama económico actual:

4 directores votaron a favor del incremento de 100 pbs.

2 directores abogaron por una reducción de 50 pbs.

1 director votó por mantener la tasa inalterada.

Los factores detrás del incremento

1. El repunte inflacionario

A pesar de las proyecciones de descenso para este año, los datos del primer bimestre de 2026 encendieron las alarmas. La inflación total se situó en 5,4% en enero y 5,3% en febrero, cifras que superan el cierre de 2025 (5,1%). Más preocupante aún es la inflación básica (sin alimentos ni regulados), que escaló hasta el 5,5% en febrero.

2. Expectativas de mercado aún elevadas

Aunque las expectativas de los analistas para finales de 2026 bajaron levemente al 6,3%, las proyecciones implícitas en el mercado de deuda se mantienen peligrosamente cerca del 7,0%, muy por encima del rango meta del Banco.

3. El impacto de la guerra en Irán

El Emisor destacó que el conflicto bélico en Irán representa un riesgo de doble filo para Colombia:

Efecto positivo: Mejora en los términos de intercambio por el alza en los precios del petróleo.

Efecto negativo: Encarecimiento crítico de importaciones esenciales como gas y fertilizantes, lo que podría generar nuevas presiones al alza en los precios internos durante el resto del año.

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Crecimiento económico por debajo de lo esperado

La decisión se toma en un contexto de desaceleración. Según cifras del DANE, la economía colombiana creció un 2,6% en 2025, una cifra inferior al 2,9% que había previsto inicialmente el equipo técnico del Banco. En el cuarto trimestre del año pasado, el crecimiento desestacionalizado fue de apenas 2,2%.

“La decisión adoptada está encaminada a que la inflación retome una senda decreciente. Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible”, señaló la Junta en su comunicado oficial.

Con este movimiento, el Banco de la República prioriza el control de los precios sobre el estímulo al crecimiento, enviando una señal clara de que la lucha contra la inflación aún no ha terminado en 2026.

Banco de la República subió la tasa de interés a 11,25%, explicando que tocó subirla para frenar la inflación