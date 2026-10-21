Resumen: El escolta del senador Gustavo Moreno recibió dos impactos de bala en el occidente de Bogotá, en un presunto intento de hurto. Se recupera en el Hospital de la Policía y el congresista pidió una investigación pronta y rigurosa.

Balean al escolta del senador Gustavo Moreno en Bogotá durante un presunto intento de hurto

Una nueva alerta de inseguridad en Bogotá toca de cerca al Congreso. El escolta que hace parte del esquema de seguridad del senador Gustavo Moreno resultó herido con impactos de arma de fuego en la madrugada de este miércoles 21 de octubre, cuando se dirigía hacia la residencia del congresista, en el occidente de la capital.

El propio senador dio a conocer lo ocurrido en un pronunciamiento público. Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido durante un intento de hurto. El parlamentario aseguró que el integrante de su equipo de seguridad recibió dos impactos de bala.

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Dónde y cómo habría ocurrido el ataque

De acuerdo con lo conocido hasta ahora, los hechos se registraron en la avenida Ciudad de Cali con calle 26, en el occidente de Bogotá. El escolta se movilizaba hacia la vivienda del senador cuando habría sido abordado por delincuentes.

Según versiones preliminares, el hombre habría sido atacado cuando intentaron quitarle una patineta eléctrica. Ese detalle hace parte de la información inicial y todavía deberá ser confirmado por las autoridades dentro de la investigación.

Tras la agresión, el escolta fue trasladado a un centro asistencial. Se conoció que permanece en el Hospital de la Policía, donde se recupera debido a la gravedad de sus heridas. Hasta el momento no se ha entregado un nuevo parte médico sobre su estado de salud.

La petición del senador a las autoridades

Moreno, senador del partido Alianza Social Independiente (ASI) y presidente de la Comisión Sexta del Senado, pidió una reacción rápida de las autoridades. En su mensaje solicitó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al comandante de la Policía Metropolitana una investigación pronta y rigurosa que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El congresista también hizo un llamado al Gobierno Nacional, y de manera particular al ministro Rodrigo Lara Restrepo, para que se atienda el caso. En su mensaje etiquetó, además, a la cuenta oficial del Senado de la República.

Por ahora no se conocen capturas relacionadas con el ataque ni se ha informado públicamente sobre la identidad de los presuntos responsables. Tampoco se ha precisado si el caso fue asumido por una unidad especial de investigación.

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Un caso que se suma a las preocupaciones por la seguridad en la capital

El hecho vuelve a poner sobre la mesa las denuncias por hurtos violentos en Bogotá, donde en las últimas semanas se han conocido casos de personas atacadas por delincuentes que buscan quitarles sus pertenencias. En esta ocasión, la víctima era una persona encargada de proteger a un congresista, lo que añade un componente de atención institucional.

Los esquemas de protección de los parlamentarios cumplen funciones de acompañamiento y resguardo, y sus integrantes también están expuestos a los riesgos de la calle cuando se desplazan fuera de su horario o hacia los lugares de residencia. Por eso, las autoridades deberán establecer si el ataque obedeció a un hurto común, como lo planteó el senador en su versión preliminar, o si hubo otras circunstancias detrás.

Mientras avanzan las verificaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá deberá recopilar las cámaras de seguridad de la zona, los testimonios de posibles testigos y los reportes de las patrullas que llegaron al lugar, elementos que suelen ser decisivos para identificar a los responsables de este tipo de agresiones.

Lo que se espera en las próximas horas

La atención está puesta en el estado de salud del escolta y en los avances que pueda entregar la Policía sobre el caso. El senador pidió que se aclare lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia, sin que hasta ahora se conozca un pronunciamiento detallado de las autoridades de la ciudad.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que ante cualquier hecho de inseguridad se puede reportar de inmediato a la línea de emergencias 123, y que la denuncia oportuna facilita las labores de investigación y la ubicación de los responsables.

Foto de archivo.