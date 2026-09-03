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Resumen: Federico Gutiérrez reveló que en el primer día de reto de ahorro de agua en Medellín el consumo aumentó en Piedras Blancas. Restan 4 días para cumplir la meta.

¡Pidieron ahorrar y gastaron más! Balance negativo en la primera jornada del reto de ahorro de agua en Medellín

Un panorama preocupante entregó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al revelar el balance correspondiente a la primera jornada del reto de ahorro de agua implementado en la capital antioqueña y el Área Metropolitana.

A través de sus canales oficiales, el mandatario advirtió que los resultados iniciales no fueron favorables, en medio de la contingencia ocasionada por la disminución de las precipitaciones y el descenso en los caudales que alimentan a los principales embalses de la región.

El plan institucional busca contrarrestar la crisis hídrica mediante metas específicas de ahorro: una reducción de 92 litros diarios por hogar en las zonas nororiental y centroriental, sectores abastecidos directamente por la planta de Piedras Blancas, y de 70 litros diarios por vivienda en el resto de la ciudad y los municipios conurbados.

Pese al llamado preventivo, el consumo residencial de agua aumentó en lugar de disminuir en dos de los tres sistemas estratégicos.

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De acuerdo con las cifras presentadas por el alcalde, el indicador en Piedras Blancas registró un incremento de 21 litros por vivienda, mientras que en el sistema Riogrande la demanda subió 8 litros.

La única variación positiva se presentó en la red dependiente del embalse La Fe, donde se logró una marginal disminución de 2 litros diarios por predio. La situación mantiene la alerta sobre la estabilidad operativa del acueducto metropolitano.

Ante este escenario, Gutiérrez enfatizó que restan cuatro jornadas para revertir la tendencia y cumplir los objetivos trazados.

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El mandaterio paisa reiteró el llamado a la disciplina ciudadana mediante acciones cotidianas como acortar la duración de las duchas, cerrar el grifo durante el cepillado de dientes, abstenerse de lavar vehículos con manguera y reutilizar el recurso en las labores del hogar para evitar la reinstalación de medidas restrictivas en el suministro.

‼️Día 1 de 5 del reto de ahorro de agua. 💧

Les cuento con franqueza cómo vamos, porque esto solo funciona si lo hacemos entre todos. Por la disminución de las lluvias y de los caudales que alimentan el embalse Piedras Blancas y de otros sistemas, necesitamos ahorrar 92 litros… pic.twitter.com/DjkLpxcuoW — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 3, 2026

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