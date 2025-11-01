Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Megaoperativo en Medellín por Halloween dejó 1.447 comparendos, 503 motos inmovilizadas, 40 vehículos, 2 armas incautadas y más de 30 capturas. Autoridades mantienen controles.

Balance final del megaoperativo en Medellín durante Halloween: más de mil comparendos y 503 motos inmovilizadas

El megaoperativo desplegado en Medellín durante la noche de Halloween y la madrugada siguiente dejó un balance contundente: 1.447 comparendos impuestos, 503 motocicletas inmovilizadas, 40 vehículos inmovilizados, 2 armas de fuego incautadas, más de 30 personas capturadas y 160 armas blancas retiradas de las calles, informó la alcaldía de Medellín en articulación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

La intervención, orientada a frenar las rodadas ilegales y otras conductas que afectan el orden público en fechas de alta afluencia de gente, se desarrolló con puestos de control móviles instalados en puntos críticos de la ciudad como Manrique, El Poblado, Castilla, Belén, el barrio Antioquia y la autopista.

En esos escenarios los uniformados realizaron verificaciones de antecedentes, inspecciones técnicas y revisión de documentos a vehículos y conductores.

Según el reporte oficial, los operativos permitieron la incautación de elementos peligrosos y la captura de personas por distintos delitos vinculados al orden público.

Además de las cifras consolidadas, las autoridades señalaron que los controles buscan prevenir accidentes y hechos violentos durante las celebraciones, proteger la movilidad y garantizar la convivencia ciudadana.

La Alcaldía y la Policía anunciaron que las acciones de control se mantendrán durante el fin de semana con el fin de sostener los niveles de seguridad alcanzados y disuadir nuevas concentraciones no autorizadas. También hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar respetando las normas de tránsito y evitando conductas de riesgo.

