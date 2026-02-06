Milán y Cortina 2026 celebran los Juegos Olímpicos de Invierno más sostenibles de la historia con récords de eventos y atletas. Foto: Tomada de COC

Resumen: Los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milán – Cortina 2026, que se celebran del 6 al 22 de febrero, marcan un hito histórico al ser la primera edición con dos ciudades coanfitrionas y el mayor despliegue de eventos en la historia de las justas invernales. Con la participación de 2.800 atletas en 13 sedes distribuidas por el norte de Italia, el certamen destaca por la inclusión del esquí de montaña, el regreso del hockey sobre hielo y un firme compromiso con la sostenibilidad, reflejado en medallas de metal reciclado y una antorcha de alta tecnología denominada ‘Essential’

El ABC de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán – Cortina 2026

Desde el 6 al 22 de febrero de 2026, Italia se convierte en el epicentro del deporte mundial al acoger los XXV Juegos Olímpicos de Invierno.

Esta edición, que marca el centenario de las justas iniciadas en Chamonix 1924, representa un hito sin precedentes al ser el primer certamen en la historia que cuenta con dos ciudades coanfitrionas: Milán y Cortina d’Ampezzo.

Este modelo de organización conjunta mantiene la tradición establecida desde Albertville 1992, donde las citas invernales se celebran con una diferencia de dos años respecto a las de verano.

Para Italia, este evento supone su cuarta ocasión como anfitrión olímpico, sumándose a la experiencia de los Juegos de Verano en Roma 1960 y las ediciones invernales de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006.

En esta oportunidad, la actividad deportiva se extiende más allá de las ciudades principales, abarcando las regiones de Lombardía y Véneto, así como las provincias autónomas de Trento y Bolzano.

En total, 13 sedes recibirán a aproximadamente 2.800 atletas provenientes de más de 90 Comités Olímpicos Nacionales.

La competencia destaca por ofrecer la mayor cantidad de eventos con medalla en la historia, con un total de 116 finales distribuidas en ocho deportes y 16 disciplinas.

Entre las novedades más esperadas se encuentra la inclusión del esquí de montaña, que debuta en el programa olímpico tras su última aparición en un formato distinto en Salt Lake City 2002.

Asimismo, los aficionados celebran el regreso del hockey sobre hielo, una disciplina que no formaba parte del calendario desde la edición de Sochi 2014.

El compromiso con la sostenibilidad y la identidad local se refleja en los símbolos más representativos de los Juegos.

Las preseas olímpicas han sido fabricadas con metal reciclado y fundidas mediante energía renovable, con un diseño que exalta la unión de las ciudades y el esfuerzo de los atletas.

Por su parte, la antorcha olímpica, bautizada como “Essential”, combina la tradición de la llama con tecnología avanzada y un acabado iridiscente en tonos verdes y azules, simbolizando la innovación que define a esta cita en el norte de Italia.

