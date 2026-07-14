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Resumen: Tres integrantes de la Red de Músicas de Medellín fueron seleccionados para representar a Colombia en la Orquesta Juvenil Iberoamericana, que se realizará del 14 al 20 de julio.

Tres jóvenes de Medellín llevarán el talento paisa a la Orquesta Juvenil Iberoamericana

La Orquesta Juvenil Iberoamericana contará este año con representación de Medellín gracias a la participación de Ana Sofía Bonilla, María Lucía Cardona González y Juan Esteban Salcedo Bernal, tres integrantes de la Red de Músicas de Medellín que fueron seleccionados para hacer parte de este importante encuentro internacional.

El evento se realizará en Colombia entre el 14 y el 20 de julio y reunirá a 78 jóvenes músicos provenientes de 15 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Portugal y Uruguay.

La selección de los tres representantes de Medellín estuvo a cargo del programa de cooperación Iberorquestas Juveniles.

La participación de los músicos en la Orquesta Juvenil Iberoamericana representa un nuevo reconocimiento al proceso formativo que desarrolla la Red de Músicas de Medellín, iniciativa que durante tres décadas ha promovido el acceso a la educación musical en comunas y corregimientos de la ciudad.

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Además de representar a Medellín y a Colombia en este escenario internacional, los tres jóvenes tendrán la oportunidad de compartir experiencias artísticas y pedagógicas con intérpretes de distintos países, fortaleciendo su formación y ampliando sus proyecciones profesionales.

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Este encuentro coincide con la conmemoración de los 30 años de la Red de Músicas de Medellín, programa que durante 2026 desarrollará una agenda especial de actividades para celebrar su trayectoria.

La programación contempla espacios académicos, encuentros con directores y artistas formadores, así como actividades dirigidas a estudiantes y a la comunidad.

La programación conmemorativa de la Red de Músicas puede consultarse en la página oficial de la Alcaldía de Medellín y en las redes sociales de @cultura.med.

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