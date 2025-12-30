Resumen: Autoridades de Rionegro entregaron balance de seguridad de 2025 con más de mil capturas, reducción de hurtos e incautación récord de drogas y armas.

Rionegro le mete freno al delito: más de mil capturados durante este 2025

Un balance positivo en materia de microtráfico y criminalidad presentó la Alcaldía de Rionegro tras consolidar los resultados operativos alcanzados a lo largo de 2025, un año marcado por el fortalecimiento de la articulación entre la administración municipal y la Fuerza Pública.

Según el informe oficial, durante este periodo fueron capturadas 1.031 personas por diferentes delitos, una cifra que refleja la intensidad de los operativos desplegados en zonas urbanas y rurales del municipio.

Del total de detenidos, más de la mitad estarían relacionados con conductas asociadas al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, convirtiendo la lucha contra el microtráfico en uno de los ejes centrales de la estrategia de seguridad local.

El balance también evidenció avances significativos en la reducción del hurto. Las autoridades reportaron una disminución cercana al 30% en el robo de vehículos, lo que contribuyó a que este delito, en general, presentara una caída aproximada del 6% frente al año anterior.

En cuanto a incautaciones, durante 2025 se decomisaron 64 armas de fuego, superando ampliamente las cifras del año pasado. De igual forma, se registró un incremento superior al 140% en la incautación de sustancias ilícitas, con más de 55 kilos de estupefacientes retirados de las calles, entre marihuana, cocaína y derivados.

Las autoridades también destacaron la recuperación de más de 90 vehículos, entre carros y motocicletas, así como la ejecución de casi 13.000 planes preventivos orientados a disuadir delitos y fortalecer la convivencia ciudadana.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia señalaron que estos resultados representan un impacto directo sobre las estructuras criminales que operan en Rionegro y reiteraron que en 2026 se mantendrá la ofensiva contra el microtráfico y los delitos que afectan el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos.

