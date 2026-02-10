Resumen: En 2025 se recuperaron 9.162 elementos en el Metro de Medellín. Desde 3 millones de pesos hasta guantes de boxeo, conozca cómo recuperar sus objetos perdidos.

Confianza y ‘Cultura Metro’: Más de 9 mil artículos fueron recuperados en las estaciones durante el 2025

Durante el año 2025, el Metro de Medellín reportó una cifra sorprendente: 9.162 elementos fueron encontrados y entregados por los usuarios y el personal de la red en trenes, cables, tranvía y buses.

Esta cifra es un termómetro de la honestidad en la ciudad, pues demuestra que la “Cultura Metro” sigue viva a través de la entrega de objetos que otros ciudadanos dan por perdidos.

Entre los hallazgos más destacados del balance anual, sobresale un acto de honradez que parece sacado de una película. Un servidor del sistema encontró un paquete que contenía $3 millones de pesos en efectivo. Gracias a un rastreo minucioso del equipo de seguridad, se logró contactar al dueño del dinero y devolverle hasta el último peso.

Sin embargo, no todo fue plata; las autoridades del sistema también rescataron de los vagones artículos tan inusuales como un par de guantes de boxeo, llantas de vehículo, un bafle, un triciclo y hasta una cobija.

Los datos oficiales indican que los meses de mayores pertenencias perdidas en la red fueron diciembre (955 elementos), octubre (893) y febrero (803), periodos que coinciden con el inicio de clases y las festividades de fin de año.

Por su parte, las estaciones con mayor flujo de personas como Niquía, San Antonio, Poblado y Parque Berrío, fueron los puntos donde más documentos y objetos se reportaron. Del total de elementos, apenas 1.331 han sido reclamados por sus dueños, lo que deja una gran cantidad de artículos aún en custodia de la empresa.

Para quienes hayan perdido elementos en el sistema, el Metro recordó que cuenta con canales digitales como el chat virtual, la sección “Contáctenos” en su web y el asistente virtual para consultar si su pertenencia fue hallada.

El llamado final es a la corresponsabilidad: estar atentos a los bolsos y paquetes, pero, sobre todo, seguir entregando lo ajeno para que la confianza en el transporte público siga siendo el orgullo de la región.