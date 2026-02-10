Menú Últimas noticias
    Colombia se enfrenta a Uruguay en su tercer duelo de la CONMEBOL Sub 20 Femenina

    La Selección Colombia enfrenta a Uruguay por la CONMEBOL Sub 20 Femenina este 10 de febrero a las 4:00 p. m.

    Publicado por: Alejandro Rincón

    La Selección Colombia enfrenta a Uruguay por la CONMEBOL Sub 20 Femenina este 10 de febrero a las 4:00 p. m.. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Femenina disputa este martes 10 de febrero su tercer partido en la CONMEBOL Sub 20 Femenina enfrentando a Uruguay en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción. El encuentro, que iniciará a las 4:00 p. m. (hora COL), será decisivo para las aspiraciones del conjunto tricolor y podrá seguirse en vivo a través de Gol Caracol, Fútbol RCN HD2 y plataformas digitales como la App de Canal RCN y Ditu.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Femenina se prepara para afrontar este martes 10 de febrero su tercer compromiso en el marco de la CONMEBOL Sub 20 Femenina, un duelo crucial donde medirán fuerzas ante su similar de Uruguay.

    El escenario elegido para este emocionante encuentro será el Estadio Emiliano Ghezzi en Asunción, Paraguay, donde el pitazo inicial está programado para las 4:00 p. m. hora colombiana.

    El equipo nacional llega con la firme intención de sumar puntos vitales para consolidar su posición en el torneo continental y demostrar el talento de esta nueva generación de futbolistas.

    Para los aficionados que deseen seguir cada detalle de la transmisión en vivo, el partido contará con una amplia cobertura a través de las señales de Gol Caracol y Fútbol RCN HD2.

    Asimismo, el compromiso estará disponible en plataformas digitales mediante la App de Canal RCN y Ditu, asegurando que nadie se pierda el desempeño de las cafeteras frente al conjunto charrúa.

    La expectativa es alta, pues este tercer paso en la fase de grupos definirá gran parte del rumbo de la delegación tricolor en la búsqueda del título sudamericano.

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


