La Selección Colombia enfrenta a Uruguay por la CONMEBOL Sub 20 Femenina este 10 de febrero a las 4:00 p. m.. Foto: FCF

Colombia se enfrenta a Uruguay en su tercer duelo de la CONMEBOL Sub 20 Femenina

La Selección Colombia Femenina se prepara para afrontar este martes 10 de febrero su tercer compromiso en el marco de la CONMEBOL Sub 20 Femenina, un duelo crucial donde medirán fuerzas ante su similar de Uruguay.

El escenario elegido para este emocionante encuentro será el Estadio Emiliano Ghezzi en Asunción, Paraguay, donde el pitazo inicial está programado para las 4:00 p. m. hora colombiana.

El equipo nacional llega con la firme intención de sumar puntos vitales para consolidar su posición en el torneo continental y demostrar el talento de esta nueva generación de futbolistas.

Para los aficionados que deseen seguir cada detalle de la transmisión en vivo, el partido contará con una amplia cobertura a través de las señales de Gol Caracol y Fútbol RCN HD2.

Asimismo, el compromiso estará disponible en plataformas digitales mediante la App de Canal RCN y Ditu, asegurando que nadie se pierda el desempeño de las cafeteras frente al conjunto charrúa.

La expectativa es alta, pues este tercer paso en la fase de grupos definirá gran parte del rumbo de la delegación tricolor en la búsqueda del título sudamericano.

