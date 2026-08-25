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Resumen: Una balacera en un parqueadero de Las Lomas, Bogotá, dejó una persona muerta y cuatro heridas. La Policía y la Fiscalía investigan el ataque.

¡Una reunión terminó en tragedia! Balacera dejó un muerto y cuatro heridos en Bogotá

Una balacera registrada en un parqueadero del barrio Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, terminó con una persona muerta y otras cuatro heridas.

El hecho fue confirmado por la Policía Metropolitana de Bogotá, que informó que las cinco personas fueron alcanzadas por proyectiles durante el ataque.

El teniente coronel Óscar Flórez, oficial de inspección de la institución, señaló que las víctimas estaban departiendo al interior del parqueadero cuando ocurrió la balacera.

De acuerdo con la información preliminar y las imágenes de cámaras de seguridad conocidas, los responsables habrían llegado desde una zona con vegetación ubicada detrás del establecimiento. Serían tres hombres armados quienes ingresaron al lugar y dispararon contra las personas que permanecían reunidas.

Tras los primeros disparos, las víctimas intentaron refugiarse en viviendas y otros puntos cercanos. Sin embargo, una persona murió en el sitio, mientras que las otras cuatro resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica.

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Después de cometer el ataque, los responsables escaparon del sector. La información inicial indica que habrían utilizado motocicletas para dirigirse hacia el barrio San Pablo, aunque esta versión deberá ser verificada por los investigadores.

La balacera es ahora materia de investigación por parte de las autoridades. La Policía adelanta la revisión de cámaras de seguridad y reconstruye los movimientos de los atacantes para establecer su identidad y la ruta de escape.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer la balacera y establecer quiénes fueron los responsables.

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