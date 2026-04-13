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Resumen: Balacera en la calle 26 de Bogotá, cerca al CAN. Policías de la Dipro frustraron un robo; hay dos capturados y un delincuente herido tras intercambio de disparos.

Policías se enfrentaron a tiros con ladrones frente al CAN en Bogotá: hay capturados

Un momento de pánico vivieron los transeúntes y trabajadores del sector del Centro Administrativo Nacional (CAN) en Bogotá, en la mañana de este lunes 13 de abril.

Los uniformados, adscritos a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro), reaccionaron de manera inmediata al percatarse de un intento de hurto que pretendía ser ejecutado por hombres armados en la calle 26.

La rápida intervención de las autoridades desencadenó una persecución y posterior confrontación armada.

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En medio del cruce de fuego, uno de los presuntos delincuentes resultó herido y tuvo que ser reducido por los agentes en el lugar de los hechos.

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La escena, que obligó al cierre parcial de algunos carriles de la calzada, dejó como saldo preliminar la captura de dos individuos.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el delincuente lesionado recibió atención médica bajo custodia oficial.

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