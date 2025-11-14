Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Sicarios acribillaron a dos hombres en una heladería. Las autoridades se encuentran investigando los hechos.

Balacera en una heladería dejó dos hombres muertos en Cali

El pánico se tomó el norte de Cali este viernes 14 de noviembre, cuando sicarios irrumpieron en una concurrida heladería, desatando una balacera que dejó dos hombres muertos.

El hecho ocurrió casi al mediodía en el reconocido establecimiento comercial, ubicado cerca a la Universidad Antonio Camacho, en el barrio Santa Mónica.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que la balacera dejó dos víctimas fatales. Una fue identificada como Fredy, quien murió en el lugar de los hechos.

Lea también: Cinco lujosas propiedades y millones en rentas ilegales: así avanzaba El Mesa en silencio por el Oriente antioqueño

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

La segunda víctima, cuyo objetivo era aparentemente el principal de los sicarios, estaba indocumentada.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía tiene a cargo la inspección de la escena del crimen en la heladería, recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad para obtener pistas que permitan dar con los sicarios que han vuelto a sembrar el pánico en la ciudad.

Más noticias de Cali