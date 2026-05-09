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Resumen: Tres hombres de 21, 24 y 30 años resultaron heridos tras un ataque armado en el sector Las Brisas, zona rural de El Carmen de Viboral. Según las primeras versiones, fueron atacados por dos hombres en motocicleta que les dispararon y luego huyeron hacia El Santuario. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales en Rionegro, mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos.

¡Balacera en El Carmen de Viboral! Tres hombres resultaron heridos tras ataque en zona rural

Un nuevo hecho de violencia se registró en la zona rural del municipio de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño, luego de un ataque con arma de fuego que dejó como saldo tres personas heridas en el sector conocido como Las Brisas.

El hecho ocurrió hacia las 8:30 de la noche del viernes 8 de mayo, cuando tres hombres de 21, 24 y 30 años se encontraban en la vía pública y fueron sorprendidos por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar, los ocupantes del vehículo llegaron al lugar y, sin mediar palabra, el parrillero habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones contra las víctimas.

Agresores huyeron hacia El Santuario

Tras el ataque, los responsables escaparon del sitio con rumbo al municipio de El Santuario, según las primeras versiones conocidas por las autoridades. La situación generó alarma entre los habitantes del sector, quienes reportaron de inmediato lo ocurrido.

El hecho alteró la tranquilidad de la comunidad rural, donde los disparos fueron escuchados por varios residentes que posteriormente alertaron a las autoridades.

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Heridos fueron trasladados a centros asistenciales

Los tres hombres lesionados fueron auxiliados inicialmente en el lugar de los hechos y posteriormente trasladados de urgencia a centros asistenciales en el municipio de Rionegro, donde reciben atención médica.

Por el momento, no se ha entregado un parte oficial sobre la evolución de su estado de salud.

Three people were injured in a shooting Friday night in rural El Carmen de Viboral, Eastern Antioquia. The victims were taken to medical facilities, and authorities opened an investigation. Police are still clarifying the circumstances and identifying those responsible on scene. pic.twitter.com/Xm7p54SdaE — CrazyClips (@CrazyCrazyclips) May 9, 2026

Investigación en curso

De manera preliminar, las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con un posible ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada y hace parte del proceso investigativo.

Unidades de la Policía adelantan labores de verificación para establecer las circunstancias exactas del hecho e identificar a los responsables del ataque.

Este nuevo episodio de violencia mantiene en alerta a la comunidad del Oriente antioqueño, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.