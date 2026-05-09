Resumen: Un camión del Ejército Nacional fue atacado con explosivos en zona rural de Salgar, Antioquia, en hechos atribuidos al Clan del Golfo. El ataque ocurrió mientras una unidad militar realizaba un desplazamiento táctico en la vereda Bellavista, dejando dos soldados heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales. Las autoridades señalan que el artefacto habría sido activado al paso del vehículo y mantienen operativos en la zona para dar con los responsables.

¡Ataque contra el Ejército en Salgar! Explosivos fueron activados al paso de un camión militar

Un nuevo hecho de violencia se registró en el suroeste de Antioquia luego de que un camión del Ejército Nacional fuera atacado con explosivos en zona rural del municipio de Salgar, en un hecho que las autoridades atribuyen al Clan del Golfo.

El ataque ocurrió hacia las 9:00 de la noche del pasado viernes 8 de mayo en la vereda Bellavista, sobre el corredor vial que conecta a Salgar con Concordia, mientras una unidad militar realizaba un desplazamiento táctico por esta zona del departamento.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Séptima División del Ejército, el artefacto explosivo habría sido activado al paso del vehículo militar, generando una fuerte detonación que impactó directamente el automotor que cumplía labores operativas en el sector.

#DenunciaEJC | Rechazamos el atentado terrorista perpetrado por la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del cartel del Clan del Golfo a uno de nuestros vehículos en su paso por la vereda Bellavista, área rural del municipio de Salgar, #Antioquia. Este vehículo se… pic.twitter.com/AlF2bPpR3b — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) May 9, 2026

Como consecuencia del atentado, dos soldados resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica. Por ahora, las autoridades no han entregado un reporte detallado sobre la gravedad de las lesiones ni sobre su evolución clínica.

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Explosión habría sido activada al paso del convoy

Las primeras hipótesis indican que el explosivo habría sido instalado previamente en la vía y detonado en el momento exacto del paso del convoy militar, en medio de las operaciones que se desarrollaban en esta región del suroeste antioqueño.

#Altención 🚨 #Urgente#Betulia | Un vehículo del Ejército Nacional fue blanco de un ataque con explosivos en la vía que conecta a #Betulia y #Salgar, en el Suroeste antioqueño. Hecho que rechazamos porque se suma a un ciclo de violencia que hemos advertido al @GobAntioquia y a… pic.twitter.com/93qDmj7e4e — CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) May 9, 2026

El Ejército señaló además que las tropas se encontraban adelantando labores tácticas de seguridad cuando ocurrió la explosión, lo que obligó a reforzar de inmediato la presencia militar en la zona para asegurar el control del territorio y prevenir nuevos ataques.

Clan del Golfo señalado como responsable

De manera preliminar, el Ejército Nacional atribuyó este ataque a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al Clan del Golfo, organización armada ilegal con presencia en esta zona del departamento.

La institución rechazó el hecho y reiteró que continuará desarrollando operaciones militares en el suroeste antioqueño con el objetivo de contrarrestar la acción de los grupos armados organizados que delinquen en el territorio.