Resumen: Enfrentamiento Cali en el barrio Mariano Ramos deja dos personas muertas, una de ellas un menor. Los hechos se dieron en medio de un velorio por la disputa entre las pandillas ‘La 42’ y ‘El Hueco’.

Balacera durante un velorio en Cali dejó dos muertos, entre ellos un menor

Una noche de terror se vivió en el suroriente de Cali, donde un enfrentamiento armado entre grupos delincuenciales dejó un trágico saldo de dos personas muertas y una motocicleta incendiada.

Los hechos se registraron en la noche del pasado martes 28 de octubre en el barrio Mariano Ramos, en medio de un velorio que se llevaba a cabo en el sector.

Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Cali, el enfrentamiento se dio entre organizaciones criminales locales que han sido identificadas, tentativamente, como ‘La 42’ y ‘El Hueco’.

Videos de cámaras de seguridad captaron el momento de pánico cuando los asistentes al velorio se dispersaron tras el inicio del cruce de disparos.

De acuerdo con información de medios locales, las víctimas mortales son dos personas, una de ellas sería un menor de aproximadamente 16 años.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para esclarecer los motivos exactos de la confrontación armada y determinar las identidades de las personas fallecidas. La Policía ha reforzado la presencia en la comuna 16 para intentar restablecer la seguridad tras el violento episodio.

