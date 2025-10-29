Resumen: Se espera que el propio Blue Demon Jr. o su equipo informen sobre las actualizaciones de su estado de salud tan pronto como sea posible.

Icónica figura de la lucha libre mexicana en UCI por grave accidente: esto es lo que se sabe

Minuto30.com .- Una noticia de preocupación sacude al mundo de la lucha libre: el icónico Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico durante la madrugada del lunes 27 de octure y se enncuentra en Cuidados Intensivos

La familia y equipo del luchador informaron a través de un comunicado que, a pesar del susto, el deportista se encuentra «estable y fuera de peligro». Sin embargo, está siendo atendido en terapia intensiva, donde recibe la atención y el seguimiento médico necesarios para su recuperación.

El equipo de Blue Demon Jr. agradeció profundamente las muestras de apoyo y la preocupación de los aficionados, y solicitó respeto a la privacidad del luchador durante este proceso.

Se espera que el propio Blue Demon Jr. o su equipo informen sobre las actualizaciones de su estado de salud tan pronto como sea posible.

