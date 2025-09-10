Resumen: Una balacera cerca al parque de Itagüí, deja un presunto ladrón muerto y dos heridos. Las autoridades investigan el caso como una posible legítima defensa.

Balacera cerca del parque de Itagüí deja al menos un muerto: esto se sabe

Una balacera se presentó cerca del parque principal de Itagüí, dejando al menos un muerto y heridos en un confuso episodio que, al parecer, se trató de un intento de robo. Los hechos ocurrieron en horas de la tarde de este miércoles, 10 de septiembre.

Según las primeras versiones, sujetos presuntamente intentaron asaltar a un conductor que iba en una camioneta. En hechos confusos se desató una balacera entre un cuadrante de la policía que pasaba por el lugar y los delincuentes.

Como resultado del cruce de disparos, al parecer, uno de los presuntos ladrones falleció en el lugar de los hechos.

Al momento se conoce que el hecho violento dejó dos heridos que fueron trasladados a un centro de asistencia; se desconoce el estado de salud.

Las autoridades están en el lugar para esclarecer los hechos.

Noticia en desarrollo…

