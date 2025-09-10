Regreso estelar: Con Ospina, Román e Hinestroza, Atlético Nacional se fortalece para el duelo del sábado

Minuto30
    David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza se reintegran al Atlético Nacional para el crucial partido contra Bucaramanga. Foto: FCF
    Resumen: Atlético Nacional se fortalece para su próximo partido en casa contra el Atlético Bucaramanga con el regreso de tres figuras clave que estuvieron con la selección colombiana: el portero David Ospina, el defensa Andrés Román y el atacante Marino Hinestroza. El equipo, dirigido por Javier Gandolfi, entrena con su plantilla completa y sin reportes de lesiones, lo que les permite prepararse de la mejor manera para el duelo del sábado 13 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, donde buscarán obtener tres puntos importantes para la clasificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional se prepara intensamente para su próximo partido en casa, y lo hace con buenas noticias. Este jueves, el equipo verá el regreso de tres figuras clave: David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza.

    Los tres jugadores se reintegrarán al grupo después de haber cumplido su compromiso con la selección colombiana en la fecha FIFA, lo que refuerza la plantilla de cara a los desafíos que se avecinan.

    El equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi realizó su segunda jornada de entrenamiento de la semana, concentrándose en el próximo encuentro contra el Atlético Bucaramanga.

    Durante la práctica, no hubo distinción entre los jugadores; quienes tuvieron más minutos en el clásico pasado entrenaron al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

    El departamento médico no reportó ninguna novedad, lo que asegura que el equipo está en óptimas condiciones físicas.

    Con la llegada de Ospina, Román e Hinestroza, el cuerpo técnico de Nacional contará con la totalidad de su plantilla principal para afinar los últimos detalles antes del encuentro.

    La experiencia de Ospina en el arco, la solidez de Román en la defensa y el dinamismo de Hinestroza en el ataque son aportes valiosos que, sin duda, elevarán el nivel del equipo y la competitividad en el campo.

    El Atanasio Girardot será el escenario donde el «verde paisa» buscará sumar tres puntos cruciales en su lucha por la clasificación.

    El enfrentamiento contra el Atlético Bucaramanga está programado para este sábado, 13 de septiembre, desde las 8:30 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

