Atlético Nacional se prepara intensamente para su próximo partido en casa, y lo hace con buenas noticias. Este jueves, el equipo verá el regreso de tres figuras clave: David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Los tres jugadores se reintegrarán al grupo después de haber cumplido su compromiso con la selección colombiana en la fecha FIFA, lo que refuerza la plantilla de cara a los desafíos que se avecinan.

El equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi realizó su segunda jornada de entrenamiento de la semana, concentrándose en el próximo encuentro contra el Atlético Bucaramanga.

Durante la práctica, no hubo distinción entre los jugadores; quienes tuvieron más minutos en el clásico pasado entrenaron al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

El departamento médico no reportó ninguna novedad, lo que asegura que el equipo está en óptimas condiciones físicas.

Regreso estelar: Con Ospina, Román e Hinestroza, Atlético Nacional se fortalece para el duelo del sábado

Con la llegada de Ospina, Román e Hinestroza, el cuerpo técnico de Nacional contará con la totalidad de su plantilla principal para afinar los últimos detalles antes del encuentro.

La experiencia de Ospina en el arco, la solidez de Román en la defensa y el dinamismo de Hinestroza en el ataque son aportes valiosos que, sin duda, elevarán el nivel del equipo y la competitividad en el campo.

El Atanasio Girardot será el escenario donde el «verde paisa» buscará sumar tres puntos cruciales en su lucha por la clasificación.

El enfrentamiento contra el Atlético Bucaramanga está programado para este sábado, 13 de septiembre, desde las 8:30 de la noche.

Más noticias de Deporte