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Resumen: Los incendios en Bello fueron controlados tras afectar París, La China y el Cerro Quitasol. Dos menores serían los presuntos responsables de iniciar las llamas.

Controlados los incendios en Bello: dos menores serían responsables del fuego en el Cerro Quitasol

Los incendios en Bello que mantenían en alerta a las autoridades locales fueron controlados completamente, según confirmó la Alcaldía. Las emergencias se registraron en el sector del barrio París, la vereda La China, en el corregimiento de San Félix, y el Cerro Quitasol.

De acuerdo con el reporte oficial, las llamas que afectaban París y La China fueron sofocadas durante la noche del pasado lunes.

En el caso del Cerro Quitasol, la emergencia fue atendida durante las primeras horas de este martes, con la participación de cerca de 25 unidades de socorro.

Las precipitaciones que se presentaron durante la noche y la madrugada contribuyeron a facilitar las labores para controlar el incendio en este último punto. Con la extinción de los tres incendios en Bello, la alcaldía entregó un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

Sin embargo, las autoridades mantienen la atención sobre las circunstancias que habrían originado la emergencia en el Cerro Quitasol.

Las primeras investigaciones adelantadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, junto con la Policía Nacional, permitieron identificar a dos menores de edad como presuntos responsables de iniciar las llamas de manera intencional.

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Actualmente, los organismos de seguridad adelantan la búsqueda de los jóvenes y de sus familias en el sector, con el propósito de avanzar en los procesos correspondientes frente a lo ocurrido.

La alcaldía reiteró la importancia de proteger las zonas naturales y áreas protegidas del municipio, especialmente ante situaciones que puedan representar un riesgo para los ecosistemas y la comunidad.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier conducta que pueda provocar emergencias de este tipo.

Los incendios en Bello generan afectaciones ambientales y requieren la intervención de organismos de socorro para evitar que las llamas se extiendan.

Con el control de las tres emergencias, las autoridades continuarán realizando seguimiento en las zonas afectadas para prevenir nuevos focos de incendio.

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