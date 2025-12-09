Resumen: Una bala perdida atraviesa pared e impacta en la cama de un niño en Apartadó, Antioquia. La familia pide investigación urgente y mayor control de armas por el riesgo en la temporada decembrina.

¡Por poco! Bala perdida ingresa a vivienda y cae en la cama de un niño en Apartadó

Una familia en el municipio de Apartadó, Antioquia, vivió momentos de terror luego de que una bala perdida ingresara a su vivienda, atravesara una pared y terminara incrustada en la cama de un menor de edad.

El incidente, ocurrido en plena temporada decembrina, ha encendido las alarmas sobre el uso de armas ilegales en la zona.

Según el relato de los afectados, la única razón por la que el hecho no se convirtió en una tragedia irreparable fue que el niño y su madre habían salido de la habitación minutos antes del impacto.

La familia, aún conmocionada, grabó un video mostrando el orificio de la pared y el punto exacto donde el proyectil impactó en la cama, evidenciando la cercanía del riesgo para el menor.

Los afectados han solicitado a las autoridades avanzar rápidamente en la investigación para determinar el origen del disparo y capturar al responsable.

Tanto la familia como los residentes de la zona han hecho un llamado conjunto para que se refuercen los patrullajes preventivos y se intensifique el control sobre las armas de fuego en Apartadó.

