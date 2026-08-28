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    Bajo el cauce del río Cauca mantiene a Hidroituango operando a menor capacidad

    La sequía en el río Cauca golpea la operación de Hidroituango y la central tuvo que apagar dos de sus cuatro unidades de generación.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Bajo el cauce del río Cauca mantiene a Hidroituango operando a menor capacidad
    Foto sacada de redes sociales.
    Bajo el cauce del río Cauca mantiene a Hidroituango operando a menor capacidad

    Resumen: El bajo caudal del río Cauca obligó a EPM a operar Hidroituango con solo dos de sus cuatro turbinas. Los niveles mínimos históricos dificultan el llenado del embalse y amenazan la generación energética de la central en Antioquia.

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    El impacto del fenómeno de El Niño sobre la cuenca del río Cauca comenzó a pasar factura a la infraestructura energética del país, obligando a EPM a modificar el ritmo operativo en la megaobra de Hidroituango.

    La central hidroeléctrica se encuentra trabajando a la mitad de su capacidad instalada, operando únicamente con dos de sus cuatro turbinas de generación de energía a causa del notorio descenso en los niveles de agua del afluente.

    De acuerdo con las precisiones entregadas por Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación de Energía de EPM, desde el cierre del mes de julio se vienen identificando caudales mínimos históricos en la zona circundante al municipio antioqueño.

    Las mediciones en el área señalan volúmenes aproximados a los 250 metros cúbicos por segundo, una cantidad de flujo hídrico reducida que restringe técnicamente el encendido total del complejo de Hidroituango.

    Lea también: «Cada litro cuenta»: EPM sobre el crítico estado de ríos y quebradas en Medellín

    Esta estrechez hídrica supone además un obstáculo operativo para cumplir las metas del embalse, el cual busca aproximarse a la cota 420 requerida para mitigar riesgos de desabastecimiento energético a nivel nacional, una meta respaldada previamente por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La falta de ingreso de suficiente recurso desde el río dificulta la estabilización y recuperación del nivel del agua en la represa.

    Aunque la organización prevé un incremento en las precipitaciones durante los meses de octubre y noviembre para aliviar la sequía, la situación del río Cauca evidencia el impacto del clima en la región.

    Por ahora, las unidades en Hidroituango continuarán sujetas al comportamiento del clima a la espera de un aumento en el caudal del afluente.

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