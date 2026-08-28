Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    «Cada litro cuenta»: EPM sobre el crítico estado de ríos y quebradas en Medellín

    Ante el inminente inicio del esquema de racionamiento de agua en varias comunas de Medellín, EPM ha intensificado sus campañas pedagógicas

    Publicado por: SoloDuque

    «Cada litro cuenta»: EPM sobre el crítico estado de ríos y quebradas en Medellín

    Resumen: En medio de la contingencia por el fenómeno de El Niño, la entidad hizo un llamado pedagógico para entender cómo se abastece la ciudad. Las fuentes hídricas menores, fundamentales para el acueducto, han reducido drásticamente sus caudales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Ante el inminente inicio del esquema de racionamiento de agua en varias comunas de Medellín, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha intensificado sus campañas pedagógicas para explicarle a la ciudadanía la verdadera magnitud de la crisis climática que atraviesa la región.

    A través de sus canales oficiales, la entidad desmintió la creencia popular de que el suministro de la ciudad depende única y exclusivamente de los grandes embalses, arrojando luz sobre otras fuentes hídricas que hoy se encuentran en estado crítico.

    Ríos y quebradas: los grandes afectados

    Julián David Urán Zea, profesional del Área Ambiental y Social de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de EPM, fue el encargado de explicar la situación actual de los afluentes menores.

    «No toda el agua que usamos viene de los embalses», aclaró el funcionario.

    Gran parte de la red de acueducto, especialmente la que surte a los circuitos de las zonas de ladera, justamente donde iniciarán los cortes, se alimenta directamente de las captaciones ubicadas en ríos y quebradas del Valle de Aburrá y sus alrededores.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    agua epm

    Julián David Urán Zea, profesional del Área Ambiental y Social de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de EPM

    El problema radica en que las severas condiciones climáticas actuales, impulsadas por un fenómeno de El Niño histórico, han golpeado con mayor rapidez a estas fuentes menores. La falta de lluvias prolongada ha provocado que la cantidad de agua disponible en estas corrientes se haya reducido drásticamente, obligando a la empresa a tomar medidas de interrupción del servicio.

    «Cada litro cuenta»

    La entidad hizo un llamado al sentido de pertenencia de los antioqueños. Entender de dónde proviene el líquido que sale por el grifo es el primer paso para dimensionar la importancia de no desperdiciarlo.

    EPM reiteró su mensaje de urgencia a todos los hogares, comercios e industrias del Distrito: «Cada litro que ahorramos cuenta. Cuidar el agua es responsabilidad de todos».

    Mientras se esperan las anheladas lluvias proyectadas para el mes de octubre, la única herramienta efectiva para evitar que el racionamiento se extienda a más zonas de la ciudad es la reducción inmediata del consumo en las actividades cotidianas.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.