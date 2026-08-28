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Resumen: En medio de la contingencia por el fenómeno de El Niño, la entidad hizo un llamado pedagógico para entender cómo se abastece la ciudad. Las fuentes hídricas menores, fundamentales para el acueducto, han reducido drásticamente sus caudales.

«Cada litro cuenta»: EPM sobre el crítico estado de ríos y quebradas en Medellín

Minuto30.com .- Ante el inminente inicio del esquema de racionamiento de agua en varias comunas de Medellín, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha intensificado sus campañas pedagógicas para explicarle a la ciudadanía la verdadera magnitud de la crisis climática que atraviesa la región.

A través de sus canales oficiales, la entidad desmintió la creencia popular de que el suministro de la ciudad depende única y exclusivamente de los grandes embalses, arrojando luz sobre otras fuentes hídricas que hoy se encuentran en estado crítico.

Ríos y quebradas: los grandes afectados

Julián David Urán Zea, profesional del Área Ambiental y Social de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de EPM, fue el encargado de explicar la situación actual de los afluentes menores.

«No toda el agua que usamos viene de los embalses», aclaró el funcionario.

Gran parte de la red de acueducto, especialmente la que surte a los circuitos de las zonas de ladera, justamente donde iniciarán los cortes, se alimenta directamente de las captaciones ubicadas en ríos y quebradas del Valle de Aburrá y sus alrededores.

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El problema radica en que las severas condiciones climáticas actuales, impulsadas por un fenómeno de El Niño histórico, han golpeado con mayor rapidez a estas fuentes menores. La falta de lluvias prolongada ha provocado que la cantidad de agua disponible en estas corrientes se haya reducido drásticamente, obligando a la empresa a tomar medidas de interrupción del servicio.

«Cada litro cuenta»

La entidad hizo un llamado al sentido de pertenencia de los antioqueños. Entender de dónde proviene el líquido que sale por el grifo es el primer paso para dimensionar la importancia de no desperdiciarlo.

EPM reiteró su mensaje de urgencia a todos los hogares, comercios e industrias del Distrito: «Cada litro que ahorramos cuenta. Cuidar el agua es responsabilidad de todos».

Mientras se esperan las anheladas lluvias proyectadas para el mes de octubre, la única herramienta efectiva para evitar que el racionamiento se extienda a más zonas de la ciudad es la reducción inmediata del consumo en las actividades cotidianas.