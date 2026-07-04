Resumen: La Selección Colombia confirmó una baja de peso para la fase decisiva del Mundial 2026. El delantero Jhon Córdoba sufrió un desgarro en el aductor izquierdo durante el partido frente a Ghana y estará cerca de cuatro semanas fuera de las canchas, por lo que no volverá a jugar en el torneo. Su ausencia representa un reto para el técnico Néstor Lorenzo de cara al duelo de octavos de final ante Suiza, luego de que la Tricolor asegurara su clasificación con una victoria por 1-0 sobre el conjunto africano.

¡Baja sensible para la Tricolor! Jhon Córdoba se perderá lo que resta del Mundial 2026

La Selección Colombia recibió una baja sensible en pleno desarrollo del Mundial 2026 tras confirmarse la lesión del delantero Jhon Córdoba, quien no podrá continuar en el certamen luego del partido disputado ante Ghana.

El atacante, habitual alternativa en el esquema ofensivo del técnico Néstor Lorenzo, tuvo que abandonar el campo apenas al minuto 8 del compromiso, luego de presentar una molestia muscular que obligó su sustitución inmediata. En su lugar ingresó Luis Javier Suárez, quien más tarde participó en la acción del único gol del encuentro anotado por Jhon Arias, resultado con el que la Tricolor aseguró su clasificación a los octavos de final tras el 1-0.

#MundialEnBlu Así fue la lesión de Jhon Córdoba en el arranque del partido contra Ghana #HoyEnBlu pic.twitter.com/WGfThSyzxk — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 4, 2026

Lesión confirmada tras los exámenes médicos

Horas después del partido comenzaron a conocerse detalles sobre el estado físico del jugador. Según información entregada el periodista René Wedekind de Win Sports, al delantero se le practicó una resonancia magnética que confirmó un desgarro en el aductor izquierdo.

De acuerdo con esos reportes, la lesión le implicaría aproximadamente cuatro semanas de incapacidad, lo que automáticamente lo deja fuera de lo que resta de la Copa del Mundo. Aunque la Federación Colombiana de Fútbol no ha publicado un comunicado oficial, las versiones periodísticas coinciden en el mismo diagnóstico y en la imposibilidad de que el atacante continúe en competencia.

Así se produjo la molestia ante Ghana

El momento de la lesión se dio en una acción de disputa de balón en los primeros minutos del encuentro. Córdoba intentó ir a un balón dividido y en la jugada sintió lo que describió como un “pinchazo” en la zona del aductor izquierdo.

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Tras esa acción pidió el cambio de inmediato, abandonando el terreno de juego antes del minuto 10. Desde entonces, su evolución quedó en observación hasta conocerse el resultado de los exámenes médicos.

Un golpe para Colombia en fase decisiva

La ausencia del delantero obliga al cuerpo técnico a replantear alternativas ofensivas de cara al duelo de octavos de final frente a Suiza, programado para el 7 de julio a las 3:00 p. m. Con esta baja, la Selección Colombia queda con 25 jugadores disponibles para continuar su participación en el torneo.

Córdoba, jugador del Krasnodar de Rusia, ya había tenido algunos inconvenientes físicos en la antesala del Mundial, aunque había logrado recuperarse para ser tenido en cuenta en la fase de grupos. Incluso volvió a la titularidad en el duelo ante Ghana, donde su participación fue muy corta debido a la lesión.

Mientras el equipo mantiene su enfoque competitivo tras la clasificación, la confirmación de esta baja representa un ajuste obligado en el frente de ataque en un momento determinante del campeonato.