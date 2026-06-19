Resumen: Bad Bunny continúa rompiendo récords en la industria musical, tras convertirse en el primer artista latino en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos por giras. Según reportes de Billboard, su éxito se debe a la alta asistencia y ventas de boletos en sus conciertos alrededor del mundo, consolidando su impacto global en la música en español.

Bad Bunny hace historia: se convierte en el primer latino en superar los 1.000 millones de dólares en giras

La carrera de Bad Bunny sigue sumando capítulos inéditos para la música latina. El artista puertorriqueño alcanzó un nuevo hito en la industria al convertirse en el primer cantante latino en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos por venta de entradas durante sus giras, una marca que lo ubica entre los nombres más exitosos del negocio de los espectáculos a nivel mundial.

La cifra fue revelada por Billboard a través de su sistema Boxscore, que recopila información sobre asistencia e ingresos de conciertos alrededor del mundo. De acuerdo con el reporte, el intérprete ha acumulado 1.080 millones de dólares y más de 6,4 millones de boletos vendidos en 260 presentaciones registradas a lo largo de diferentes etapas de su carrera.

El logro adquiere una dimensión aún mayor al tratarse de un artista que desarrolla su propuesta musical principalmente en español. Según el reporte, Bad Bunny es el primer artista en alcanzar esta cifra sin interpretar música en inglés, algo que durante años parecía reservado para figuras angloparlantes.

Una gira que sigue rompiendo récords

Gran parte de este impulso ha llegado gracias a su actual gira mundial, Debí Tirar Más Fotos, que continúa consolidándose como uno de los espectáculos más exitosos del momento.

Hasta ahora, el tour ha reportado ingresos cercanos a los 360 millones de dólares y una asistencia de 2,4 millones de personas en sus primeras 41 fechas. Entre los eventos más destacados aparecen los diez conciertos realizados en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid entre finales de mayo y mediados de junio.

Las presentaciones en la capital española reunieron a más de 623.000 asistentes, convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de la gira y contribuyendo significativamente a las cifras que hoy lo posicionan en la historia de la industria musical.

Un fenómeno global

Antes de llegar a Europa, el artista ya había recorrido varios países de América Latina, además de destinos en Asia y Oceanía. Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Japón, Australia y Portugal forman parte de la extensa lista de lugares visitados durante esta etapa de conciertos.

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Los datos recopilados por Billboard también muestran que la gira ha alcanzado cifras de asistencia que superan registros históricos de otros grandes espectáculos internacionales, consolidando la capacidad de convocatoria del cantante puertorriqueño en distintos continentes.

Además, Debí Tirar Más Fotos ya se convirtió en la gira más exitosa de su carrera tanto en recaudación como en público, dejando atrás los números obtenidos por World’s Hottest Tour en 2022.

Una carrera marcada por hitos

Este nuevo récord se suma a una serie de logros que han convertido a Bad Bunny en una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

A lo largo de los últimos años, el artista ha conseguido abrir espacios inéditos para la música en español dentro de mercados tradicionalmente dominados por producciones en inglés. Entre esos hitos se encuentra el liderazgo de álbumes y clasificaciones musicales internacionales, además de reconocimientos que han ampliado la presencia global de los artistas latinos.

Con varias fechas aún pendientes antes del cierre de la gira, previsto para julio, las proyecciones apuntan a que la recaudación continuará aumentando. Mientras tanto, el nombre de Bad Bunny sigue apareciendo junto al de los artistas más exitosos de la historia de los conciertos, consolidando un fenómeno que trasciende idiomas, fronteras y generaciones.