Bad Bunny enfrenta millonaria demanda por la icónica ‘Casita’ de su residencia en Puerto Rico

Resumen: Bad Bunny enfrenta una demanda millonaria en Puerto Rico tras ser acusado de reproducir sin autorización la vivienda de un hombre de 84 años en la escenografía de su residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’. El caso, que involucra posibles daños a la propiedad y a la privacidad del demandante, será decidido por el tribunal local.

El artista puertorriqueño Bad Bunny enfrenta una demanda civil ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, interpuesta por Román Carrasco, un hombre de 84 años que afirma que el equipo del cantante reprodujo sin autorización la apariencia de su casa en Humacao para el concepto escenográfico conocido como ‘La Casita’, elemento central de sus conciertos y del material audiovisual vinculado al álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’.

Según el documento judicial, Carrasco sostiene que los rasgos arquitectónicos y el estilo de su vivienda fueron replicados en un cortometraje promocional y en presentaciones en vivo, lo que posteriormente desencadenó una ola de visitantes que buscan tomarse fotos frente a la propiedad.

La defensa del demandante asegura que la exposición pública ha alterado su privacidad y tranquilidad, pues la casa se convirtió en un punto de atracción para seguidores del artista, quienes difunden imágenes en redes sociales e incluso en productos comerciales sin que él reciba compensación alguna.

El hombre también acusa a miembros del equipo de producción de haberlo engañado para firmar un consentimiento digital. De acuerdo con su versión, un cazatalentos le pidió plasmar su firma en la pantalla de un celular sin explicarle el alcance del acuerdo, situación agravada porque no sabe leer ni escribir. Sus abogados sostienen que esta maniobra lo dejó en desventaja frente a la magnitud mediática y comercial del proyecto.

Carrasco solicita una indemnización de aproximadamente seis millones de dólares (más de 3.000 millones de pesos colombianos) por uso indebido de la imagen de su vivienda, enriquecimiento ilícito y daños emocionales. Alega, además, que solo recibió un pago inicial de alrededor de 5.200 dólares por permitir la grabación del cortometraje durante dos semanas en la Navidad de 2024, sin saber que la imagen de su casa sería replicada en la escenografía de una residencia de conciertos.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni las compañías vinculadas han emitido comentarios públicos sobre el caso. La disputa legal surge mientras el artista culmina en el Coliseo de Puerto Rico su histórica residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’, con 31 presentaciones totalmente agotadas, en las que ‘La Casita’ se convirtió en un ícono visual del espectáculo.

El tribunal puertorriqueño será el encargado de determinar si la recreación del inmueble constituye una infracción de derechos de propiedad e imagen o si, pese a las similitudes entre ambas construcciones, el uso que se hizo de esa réplica cuenta con la debida autorización o algún respaldo legal.