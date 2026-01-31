Menú Últimas noticias
    A los 65 años murió en Cali el periodista Raúl Benoit

    El comunicador enfrentaba graves complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular y Parkinson.

    Publicado por: SoloDuque

    Raul Benoit en una imagen de archivo tomada de redes
    Minuto30.com .- El periodismo de investigación está de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento en Cali de Raúl Benoit, una de las figuras más emblemáticas y respetadas de la cadena Univision. La noticia, que ha generado una profunda conmoción en el gremio, fue confirmada por sus hijos y difundida a través de las redes sociales del programa “Despierta América”.

    Benoit, de 65 años, tomó la determinación de solicitar la eutanasia tras una valiente pero agotadora batalla contra severos problemas de salud que lo mantuvieron alejado de los micrófonos y las cámaras en los últimos años.

    Una decisión meditada frente al dolor

    Según informaron sus familiares, la decisión de Benoit fue profundamente meditada y respondía al deterioro irreversible de su calidad de vida. El comunicador enfrentaba graves complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular (ACV) y un posterior diagnóstico de Parkinson.

    En 2025, el propio Benoit compartió un conmovedor testimonio en video donde relataba la crudeza de su realidad:

    “Estuve meses sin poder hablar ni entender nada, parecía un vegetal”, confesó en aquel entonces, visibilizando el sufrimiento que lo llevó a elegir un final digno.

    El legado de un grande de Univision

    Raúl Benoit no solo fue un periodista; fue un referente de la denuncia y la búsqueda de justicia en el continente. Su labor en Univision marcó un estándar en el periodismo de investigación, cubriendo desde conflictos armados hasta tramas de corrupción internacional con un rigor que le valió el respeto de sus colegas y la confianza de los televidentes.
    Cronología de una despedida:

    Trayectoria: Décadas como corresponsal y periodista de investigación estrella.

    Retiro forzado: Problemas de salud lo alejan de la profesión hace varios años.

    Diagnóstico: Secuelas de ACV y avance del mal de Parkinson.

    Decisión final: Fallece en su natal Cali, Colombia, bajo el procedimiento de muerte asistida.

    Reacciones en el mundo de la comunicación

    Desde Miami hasta Bogotá, las voces de condolencia no se han hecho esperar. Colegas de Univision y periodistas de diversos medios colombianos han destacado su integridad y su calidad humana.

