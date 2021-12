Este miércoles primero de diciembre, la plataforma musical digital, informó que el puertorriqueño Bad Bunny ha sido, por segundo año consecutivo, el artista más escuchado a nivel global en Spotify.

El máximo artista de trap latino, Bad Bunny, ha alcanzado este año en Spotify más de 9.100 millones de reproducciones.

En el listado publicado por la plataforma, al intérprete le siguen Justin Bieber, Taylor Swift, BTS y Drake.

«DÁKITI», de Bad Bunny y Jhay Cortez fue elegida como la canción latina más escuchada a nivel global en Spotify este 2021.

Bad Bunny alcanzó un gran nivel en el presente año, al posicionarse en los primeros ocho meses como el artista latino más escuchado mensualmente en Spotify.

En septiembre, Spotify informó que Bad Bunny logró en los primeros ocho meses del 2021 un total de 6.659 millones de reproducciones.

Por su parte «YHLQMDLG», el segundo disco de Bad Bunny, supera los 5.200 millones de reproducciones en la plataforma musical, alcanzando un récord como el álbum latino más escuchado en la historia de Spotify.

Para concluir, este miércoles también se informó que los videos musicales de Bad Bunny «La noche de anoche», junto a la española Rosalía, y «Yonaguni», fueron los dos videoclips en español en YouTube más vistos en Estados Unidos en el 2021, publicó en un comunicado de prensa la plataforma.

Spotify por medio de un vídeo en Twitter compartió con sus seguidores cómo le dio la noticia al artista.

Another year at the top for #BadBunny! Congratulations to 2021’s most-streamed artist 🥂 #SpotifyWrapped pic.twitter.com/mCl8fFxoXM

— Spotify (@Spotify) December 1, 2021