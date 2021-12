¿Se declaró? Andrea Valdiri le dedicó unas palabras a Felipe Saruma

A través de sus estados de Instagram la bailarina barranquillera le dedicó unas palabras a Felipe Saruma. Andrea Valdiri se encuentra en Nueva York, Estados Unidos.

«Solo quiero darte las gracias por todo este tiempo tan maravilloso, porque un día me senté contigo y te hablé de muchos de mis sueños y mañana es un gran día para mi. Mil gracias Felipe Saruma», expresó Andrea Valdiri por medio de sus estados de Instagram.

Con una foto donde salían cogidos de la mano sentados en un silla de avión, Andrea Valdiri aprovechó el momento de felicidad en el que se encuentra y se le ‘declaró’ a la persona con que la hace varios meses la estarían involucrando en una relación amorosa.

«Todos siempre tendremos problemas, gente alrededor que puede que no le guste tu alegría, por eso no podemos darle poder a lo que desea robarte tu energía o sacarte de control…debemos seguir adelante concentrados en las metas, luchando por ellas, igual macho los problemas siempre van a estar ahí…. no te desvíes de tus sueño, tu tienes el control. Nadie Más!(SIC*)», finalizó diciendo la bailarina barranquillera.

¿Se declaró Andrea Valdiri?

