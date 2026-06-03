La apuesta de Medellín por la primera infancia crece: Baby Circo alcanzó cifra récord de participantes

Resumen: El Inder Medellín realizó una nueva edición de Baby Circo, una estrategia de estimulación temprana para niños de 0 a 5 años que este año reunió a más de 2.500 participantes.
La estrategia de estimulación temprana del Inder Medellín continúa creciendo. Este año, más de 2.500 niñas, niños, familiares y cuidadores participaron en Baby Circo 2026, una jornada diseñada para promover el desarrollo integral de la primera infancia a través del juego, el movimiento y la exploración.
El evento se llevó a cabo en el coliseo de voleibol Yesid Santos, ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, y se consolidó como uno de los espacios más importantes de integración familiar dentro de la oferta institucional para niños entre los 0 y 5 años.
La edición de este año presentó una novedad significativa: por primera vez se incorporó un componente acuático a las actividades programadas.
Además, se mantuvieron las experiencias recreativas inspiradas en el mundo del circo, que permitieron a los participantes interactuar en diferentes estaciones diseñadas para estimular el desarrollo físico, cognitivo y social.
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El crecimiento de Baby Circo ha sido notable en los últimos años. Mientras que en 2024 la actividad reunió a cerca de 60 asistentes, en 2025 la cifra superó las 600 personas.
Para este 2026, la convocatoria alcanzó a más de 2.500 participantes, reflejando el fortalecimiento de la estrategia dirigida a la primera infancia.
De acuerdo con el Inder, este aumento también se evidencia en la cobertura general de los programas de estimulación temprana. Entre 2020 y 2023, la estrategia beneficiaba aproximadamente a 6.500 personas, mientras que actualmente supera los 11.200 usuarios mensuales.
Las autoridades atribuyen este crecimiento al fortalecimiento del equipo de trabajo, la ampliación de la presencia institucional en los territorios y la articulación con programas como Buen Comienzo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Además de promover espacios de recreación y encuentro familiar, la iniciativa busca fortalecer la motricidad gruesa, la coordinación y el desarrollo corporal de los niños. También contribuye a procesos neurológicos relacionados con la comunicación entre los hemisferios cerebrales y fomenta habilidades sociales desde los primeros años de vida.
Con actividades como Baby Circo 2026, Medellín continúa ampliando las oportunidades de desarrollo para la primera infancia, apostándole a la estimulación temprana como una herramienta clave para el crecimiento y bienestar de las nuevas generaciones.
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