Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Escrutinio presidencial al 100 %: Registraduría reporta un proceso transparente con reclamaciones inferiores al 0,7 %

    ¡Nos fuimos! Rumbo a la Segunda Vuelta

    Publicado por: SoloDuque

    elecciones votaciones votos colombia segunda vuelta
    Escrutinio presidencial al 100 %: Registraduría reporta un proceso transparente con reclamaciones inferiores al 0,7 %

    Resumen: El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un parte de total tranquilidad, destacando que el proceso de revisión se llevó a cabo de manera eficiente

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que ha finalizado el 100 % del escrutinio de las votaciones presidenciales, labor que estuvo a cargo de los jueces de la República en todo el país y que incluyó la consolidación de los resultados en el exterior. El balance oficial evidencia un proceso electoral gestionado de manera íntegra, transparente y rigurosa.

    Escrutinio eficiente y sin contratiempos

    El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un parte de total tranquilidad, destacando que el proceso de revisión se llevó a cabo de manera eficiente. La cifra más relevante del informe indica que las reclamaciones presentadas por las diferentes campañas y partidos no superaron el 0,7 % del total de las mesas instaladas en el territorio nacional.

    Asimismo, Penagos agradeció y resaltó la rigurosa labor desempeñada por los jueces en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras desplegadas por todo el país.

    Puertas abiertas a la auditoría

    Para ratificar la transparencia de los resultados, el Registrador Nacional reiteró una invitación formal a las organizaciones políticas, misiones de observación y a los entes de control (Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación).

    La convocatoria es para este jueves en la sede central de la Registraduría, donde podrán revisar de manera clara y detallada toda la información correspondiente a los puestos y mesas de votación. Estos datos ya habían sido puestos a disposición de los auditores de los partidos políticos desde el pasado 26 de mayo.

    Rumbo a la segunda vuelta

    Con la consolidación de estos resultados, la Registraduría ratificó que avanza sin contratiempos en la planeación y organización logística para la jornada definitiva que elegirá al próximo presidente. Las fechas estipuladas son:

    En el exterior: Las urnas se abrirán a partir del lunes 15 de junio.

    En Colombia: La jornada electoral se celebrará el domingo 21 de junio.

    Comunicado de la Registraduría

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.