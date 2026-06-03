Resumen: El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un parte de total tranquilidad, destacando que el proceso de revisión se llevó a cabo de manera eficiente

Escrutinio presidencial al 100 %: Registraduría reporta un proceso transparente con reclamaciones inferiores al 0,7 %

Minuto30.com .- La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que ha finalizado el 100 % del escrutinio de las votaciones presidenciales, labor que estuvo a cargo de los jueces de la República en todo el país y que incluyó la consolidación de los resultados en el exterior. El balance oficial evidencia un proceso electoral gestionado de manera íntegra, transparente y rigurosa.

Escrutinio eficiente y sin contratiempos

El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un parte de total tranquilidad, destacando que el proceso de revisión se llevó a cabo de manera eficiente. La cifra más relevante del informe indica que las reclamaciones presentadas por las diferentes campañas y partidos no superaron el 0,7 % del total de las mesas instaladas en el territorio nacional.

Asimismo, Penagos agradeció y resaltó la rigurosa labor desempeñada por los jueces en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras desplegadas por todo el país.

Puertas abiertas a la auditoría

Para ratificar la transparencia de los resultados, el Registrador Nacional reiteró una invitación formal a las organizaciones políticas, misiones de observación y a los entes de control (Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación).

La convocatoria es para este jueves en la sede central de la Registraduría, donde podrán revisar de manera clara y detallada toda la información correspondiente a los puestos y mesas de votación. Estos datos ya habían sido puestos a disposición de los auditores de los partidos políticos desde el pasado 26 de mayo.

Rumbo a la segunda vuelta

Con la consolidación de estos resultados, la Registraduría ratificó que avanza sin contratiempos en la planeación y organización logística para la jornada definitiva que elegirá al próximo presidente. Las fechas estipuladas son:

En el exterior: Las urnas se abrirán a partir del lunes 15 de junio.

En Colombia: La jornada electoral se celebrará el domingo 21 de junio.

Comunicado de la Registraduría