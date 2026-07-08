Resumen: Alias ‘Cofla’ fue enviado a prisión por su presunta participación en el ataque armado ocurrido en un establecimiento comercial de Yarumal, donde murieron dos personas y otras seis resultaron heridas. La Fiscalía le imputó varios delitos y las autoridades relacionan el caso con disputas entre grupos armados ilegales por el control de rentas criminales.

¡A la cárcel alias ‘Cofla’! Lo señalan de participar en el ataque que dejó dos muertos y seis heridos en Yarumal

Juan Felipe Jaramillo, conocido con los alias de ‘Cofla’ o ‘Federico’, fue enviado a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras ser señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en un ataque armado ocurrido el pasado 19 de abril en el municipio de Yarumal, Norte de Antioquia, que dejó un saldo de dos personas fallecidas y seis más lesionadas.

La medida fue adoptada dentro del proceso judicial que se adelanta por los hechos registrados al interior de un establecimiento comercial ubicado en el sector conocido como La 70, donde varias personas fueron atacadas con arma de fuego mientras permanecían en el lugar.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, con apoyo de la Policía Judicial, el hoy procesado habría tenido participación en la acción violenta que terminó cobrando la vida de Joan Mariano Londoño y Diego Edinson, quienes murieron en el sitio como consecuencia de las heridas ocasionadas durante el ataque.

Además de las víctimas mortales, otras seis personas resultaron heridas y requirieron atención médica. Se trata de Yoni Mauricio Mazo, Verónica Yulieth Muñoz, Robinson Arley Preciado, Manuela Muñoz, José Luis Cárdenas y Juan David Palacio.

Investigación apunta a disputa entre grupos armados

Las autoridades sostienen que este hecho estaría relacionado con las confrontaciones que mantienen estructuras armadas ilegales por el control de economías ilícitas en esa zona del departamento.

Según los elementos recopilados durante la investigación, el ataque habría ocurrido en medio de las disputas entre integrantes del Clan del Golfo y las disidencias del Frente 36 de las extintas FARC, organizaciones que, de acuerdo con la Fiscalía, buscan ejercer dominio sobre diferentes rentas criminales en el Norte de Antioquia.

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Con base en las pruebas recolectadas durante la investigación, la Fiscalía presentó a Jaramillo Villegas ante un juez y le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

El procesado no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

Lo que encontraron durante la captura

En el procedimiento mediante el cual fue capturado alias ‘Cofla’, las autoridades reportaron la incautación de varios elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Entre ellos se encuentran una granada de fragmentación, una pistola traumática, un documento correspondiente a los estatutos del Ejército Guevarista de Colombia (EGC) y varias prendas de vestir que, según la investigación, presuntamente habrían sido utilizadas durante el ataque ocurrido en Yarumal.

Estos elementos serán incorporados como parte del material probatorio dentro del proceso judicial que continúa en contra del señalado.

Continuará el proceso judicial

Con la decisión del juez, Juan Felipe Jaramillo deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

La Fiscalía continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente lo ocurrido, establecer las responsabilidades individuales en el ataque e identificar si existen otras personas que habrían participado en los hechos registrados el pasado 19 de abril en el municipio de Yarumal.