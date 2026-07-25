Resumen: Si usted ha visto a Dusty, le dio cobijo temporal en su hogar para ponerlo a salvo, o tiene cualquier pista que pueda dar con su paradero, por favor comuníquese de inmediato

Se busca a Dusty: Angustiosa búsqueda de un bulldog francés extraviado en el barrio Santa Cruz de Medellín

Minuto30.com .- Una familia antioqueña vive horas de desesperación tras la desaparición de su mascota, un pequeño bulldog francés de color café. El perrito, que responde al nombre de Dusty, se extravió en la mañana del viernes 24 de julio y sus dueños hacen un urgente llamado a la comunidad para encontrarlo.

Las redes sociales y la comunidad del nororiente de Medellín se están uniendo a la búsqueda de Dusty, un perro de raza bulldog francés que desapareció recientemente de su hogar. Su familia, visiblemente afectada por la situación, mantiene la esperanza de hallarlo sano y salvo.

La desaparición ocurrió durante las horas de la mañana del pasado viernes 24 de julio en las inmediaciones del barrio Santa Cruz, en Medellín. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

Datos clave para identificar a Dusty

Para facilitar su búsqueda y reconocimiento en las calles, la familia ha compartido las siguientes características de la mascota:

Nombre: Dusty (responde a este llamado).

Raza: Bulldog francés.

Color: Pelaje completamente café.

Lugar de desaparición: Barrio Santa Cruz (Comuna 2 de Medellín).

Fecha y hora: Viernes, 24 de julio, en horas de la mañana.

¿Cómo ayudar a que Dusty regrese a casa?

La familia hace una petición especial a los vecinos del sector de Santa Cruz y barrios aledaños. Es común que, en estos casos, personas de buen corazón rescaten a los animales desorientados para protegerlos del peligro de las calles.

Si usted ha visto a Dusty, le dio cobijo temporal en su hogar para ponerlo a salvo, o tiene cualquier pista que pueda dar con su paradero, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número de contacto:

Teléfono / WhatsApp: 301 858 4417