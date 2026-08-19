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Resumen: Colombia ha recibido 640 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de varios países para atender a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Los suministros incluyen alimentos, medicamentos, agua, equipos de rescate, carpas y materiales para refugios. La DIAN facilitó su ingreso al país y también ofreció mercancías aprehendidas por cerca de $4.800 millones, mientras priorizó solicitudes de municipios afectados que requieren materiales, maquinaria y elementos para la recuperación.

¡Ayuda que llega desde todo el mundo! Colombia recibe 640 toneladas para los damnificados del terremoto

Colombia continúa recibiendo apoyo internacional para atender a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Entre el 12 y el 18 de agosto, 640 toneladas de ayuda humanitaria ingresaron al país por los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.

Los suministros fueron enviados por gobiernos, organismos internacionales, entidades de cooperación y organizaciones humanitarias de Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España.

La ayuda incluye alimentos, medicamentos, agua potable, kits de higiene, insumos médicos, carpas, cobijas, equipos de rescate, generadores de energía, herramientas, materiales para refugios temporales y maquinaria especializada.

La DIAN agilizó el ingreso de las donaciones

Ante la llegada de estos suministros, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) implementó una atención especial en los principales puntos de ingreso aéreo para facilitar los trámites aduaneros y permitir que las ayudas sean trasladadas hacia las zonas donde se necesitan.

Según Andrés Felipe Velásquez, director general de la DIAN, más de 2.000 funcionarios fueron destinados a esta labor.

“Para garantizar que las ayudas lleguen oportunamente a la población damnificada, dispusimos atención prioritaria e ininterrumpida en los puntos de ingreso aéreo al país con más de 2.000 funcionarios, agilizando los trámites aduaneros y los procedimientos necesarios para la recepción y movilización de los suministros destinados a atender la emergencia”.

Así pueden ingresar nuevas donaciones

La DIAN mantiene habilitados mecanismos para facilitar la llegada de donaciones desde otros países. Estos pueden ser utilizados por gobiernos, organismos de cooperación, entidades sin ánimo de lucro y particulares.

Entre los artículos permitidos están ropa, calzado, cobijas, colchonetas, carpas, sábanas, toallas, utensilios de cocina, mobiliario para albergues temporales, juguetes, material escolar y herramientas manuales.

Estas ayudas no tienen límites de cantidad ni de valor aduanero y están exentas del pago de tributos, siempre que los destinatarios en Colombia sean entidades públicas, instituciones privadas de beneficencia sin ánimo de lucro u organismos internacionales habilitados.

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Entre ellos se encuentran la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia).

Mercancías aprehendidas también serán destinadas a la emergencia

Como parte de la respuesta, la DIAN ofreció a las gobernaciones de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Caldas mercancías aprehendidas susceptibles de donación, con un valor cercano a 4.800 millones de pesos.

La entidad está a la espera de que los departamentos confirmen su interés y la pertinencia de los bienes para avanzar con las entregas.

Además, fueron priorizadas 19 solicitudes de municipios de Chocó, Quindío y Valle del Cauca, que requieren diferentes elementos para atender la emergencia.

En Chocó solicitaron apoyo Bagadó, Belén de Bajirá, Bojayá, Condoto, El Cantón de San Pablo, Istmina, Medio San Juan y Unión Panamericana. En Quindío, Buenavista, Calarcá, Córdoba, Génova, Montenegro, Pijao y Quimbaya; y en Valle del Cauca, El Dovio y Yumbo.

Entre los bienes solicitados se encuentran materiales de construcción, carpas, elementos para alojamiento temporal y maquinaria para remover escombros y recuperar vías, además de otros suministros necesarios para la atención, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

De esta manera, además de las 640 toneladas de ayuda que ya llegaron al país, la DIAN mantiene mecanismos para facilitar el ingreso de nuevos suministros y adelanta procesos para que mercancías aprehendidas puedan ser utilizadas en los territorios que requieren apoyo.