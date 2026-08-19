Resumen: Esta nueva normativa deberá asegurar que el diseño y las reglas de los espacios comunes consideren las necesidades de bienestar de las familias multiespecie

Histórico fallo: Corte Constitucional avala el uso de mallas en balcones para proteger a las mascotas

La Corte Constitucional de Colombia acaba de sentar un precedente fundamental para los derechos de los animales y la convivencia en copropiedades. La Sala Cuarta de Revisión concedió una acción de tutela a favor de un ciudadano que había sido sancionado por la administración de su conjunto residencial tras instalar una malla de protección en su balcón para salvaguardar la vida de sus dos gatos, Asia y Andrés.

El Tribunal, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González y el respaldo de los magistrados Lina Marcela Escobar y Vladimir Fernández, amparó los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad familiar del accionante, vinculándolos directamente con el deber constitucional de protección animal.

Justicia espacial interespecies: un nuevo paradigma

Al resolver la controversia, la Corte introdujo el innovador concepto de «justicia espacial interespecies». Bajo esta perspectiva, los magistrados determinaron que la protección de los animales, al ser seres sintientes, no se limita únicamente a evitar el maltrato, sino que exige garantizarles condiciones materiales para su bienestar, seguridad y el libre desarrollo de sus comportamientos naturales.

En este sentido, la Sala estableció tres pilares fundamentales para la convivencia:

Derecho a la ciudad: Los animales liminales y de compañía deben ser protegidos y tenidos en cuenta en la planificación de los espacios urbanos.

Análisis integral: Los conflictos que involucren mascotas deben resolverse bajo la óptica de que las viviendas son zonas compartidas.

Deber de las copropiedades: Es obligación de los conjuntos residenciales garantizar el acceso y uso razonable del espacio a los animales de compañía.

Límites a las normas de propiedad horizontal

La sentencia es clara en señalar que las reglas estéticas o de fachada en la propiedad horizontal no pueden prohibir de forma absoluta la adopción de medidas preventivas razonables.

Para la Corte, la instalación de la red en el balcón implicaba un elemento liviano, desmontable y de bajo impacto visual, estrictamente necesario para mitigar el riesgo de una caída fatal y permitir a los gatos habitar el espacio de manera segura para recibir el sol y explorar.

«La arquitectura de las ciudades no puede ser hostil con los animales que la habitan… El deber de protección animal impone cumplir estándares mínimos de garantía de disfrute», explicó la Sala de Revisión, pidiendo superar la idea de una ciudad pensada exclusivamente para humanos.

Órdenes y llamado al Ministerio de Vivienda

Como resultado del fallo, la Corte ordenó al conjunto residencial revocar la sanción y permitir que la malla de seguridad permanezca instalada en el balcón del accionante.

Adicionalmente, el Tribunal emitió un exhorto de gran calado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, solicitándole expedir una reglamentación oficial que reconozca a las copropiedades como hábitats compartidos. Esta nueva normativa deberá asegurar que el diseño y las reglas de los espacios comunes consideren las necesidades de bienestar de las familias multiespecie.