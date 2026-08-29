Estados Unidos envía ayuda económica a Colombia para atender emergencias por incendios

Resumen: Estados Unidos envió 48.000 dólares en equipos para combatir 19 incendios forestales activos en Tolima, Nariño y Valle del Cauca.

La emergencia ambiental por los incendios forestales en Colombia escaló a nivel internacional tras el anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el envío de un paquete de asistencia económica de $48.000 dólares.

Esta dotación en equipos especializados tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas de los organismos de socorro en campo, en momentos en que diversas regiones del país enfrentan severas conflagraciones causadas por las altas temperaturas y las quemas de cobertura vegetal.

El reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indica que en el territorio nacional se contabilizan 19 incendios forestales activos, siendo el departamento del Tolima el epicentro crítico del fenómeno con 11 emergencias concentradas en municipios como Carmen de Apicalá, Rovira, Cunday, Ambalema, Suárez y San Luis.

En esta última zona del país, las conflagraciones ya dejan un saldo preliminar de 2.660 productores del campo dañados y extensas hectáreas de vegetación destruidas.

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Los recursos y la indumentaria de contención donados por el gobierno estadounidense serán asignados a los cuerpos de atención del Tolima, el departamento de Nariño, que registra focos en localidades como La Florida y El Tambo, así como a las autoridades de Vijes y al Cuerpo de Bomberos de Yumbo en el Valle del Cauca.

Para hacer frente a los incendios, la fuerza pública y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mantienen un despliegue por tierra y aire apoyado por cuatro aeronaves y carrotanques en los puntos de mayor complejidad geográfica.

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