Resumen: La Secretaría de Ambiente de Bogotá registró un zorro perruno en el humedal Torca–Guaymaral, un hallazgo que evidencia condiciones favorables para la fauna silvestre en la ciudad. Este tipo de especies indica equilibrio ecológico, mientras las autoridades avanzan en programas de conservación para otros mesocarnívoros en humedales y corredores verdes.

Avistamiento inusual en Bogotá: zorro perruno reaparece en humedal del norte de la ciudad

La presencia de fauna silvestre en entornos urbanos vuelve a poner en el centro la importancia de las áreas protegidas en Bogotá. En esta ocasión, la Secretaría Distrital de Ambiente confirmó el registro de un zorro perruno en la Reserva Distrital de Humedal Torca–Guaymaral, un hallazgo que aporta información clave sobre la salud ecológica del sector.

El animal, identificado como Cerdocyon thous, es un cánido de tamaño medio que se caracteriza por su capacidad de adaptación a distintos tipos de hábitat, incluidos aquellos intervenidos por el ser humano. Su aparición en este punto de la ciudad no solo llama la atención por tratarse de un carnívoro silvestre, sino porque su presencia está asociada a condiciones ambientales favorables.

Un indicador del equilibrio natural

Expertos señalan que este tipo de especies ocupa un lugar intermedio en la cadena alimenticia, por lo que su permanencia depende de la existencia de suficientes recursos. En este caso, el registro sugiere que el ecosistema cuenta con disponibilidad de alimento —como pequeños mamíferos, aves, reptiles e insectos— así como con cobertura vegetal que le permite movilizarse y resguardarse.

En contextos urbanos como el de Bogotá, la aparición de carnívoros representa un indicador relevante de complejidad ecológica, ya que evidencia que aún persisten dinámicas naturales dentro de la estructura ambiental de la ciudad.

Características y comportamiento

El zorro perruno, también conocido como zorro cangrejero, posee un cuerpo esbelto, una cola larga y abundante, y hábitos principalmente nocturnos o crepusculares. Estas características hacen que su detección sea poco frecuente, incluso en lugares donde habita.

Su alimentación es variada y oportunista: puede consumir desde pequeños vertebrados e insectos hasta frutos o carroña. Esta flexibilidad le permite adaptarse a distintos entornos, aunque su permanencia sigue dependiendo de condiciones básicas como refugio y disponibilidad de recursos.

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En Colombia, esta especie se distribuye en diversos ecosistemas, desde zonas rurales hasta áreas cercanas a entornos urbanos, lo que refuerza su carácter adaptable.

Más allá de un avistamiento aislado

Las autoridades ambientales indicaron que este registro se enmarca en un trabajo más amplio de monitoreo de fauna silvestre. Actualmente, el equipo técnico de la Secretaría avanza en el diseño de programas de conservación enfocados en varias especies de mesocarnívoros que habitan o podrían habitar humedales y corredores ecológicos del norte de la ciudad.

Entre las especies incluidas en estos procesos se encuentran la comadreja cola larga (Neogale frenata), la zarigüeya andina (Didelphis pernigra), el tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus / L. pardinoides) y el coatí de montaña (Nasuella olivacea).

Claves para la conservación urbana

Estos animales cumplen un papel fundamental dentro de los ecosistemas, ya que contribuyen al control de poblaciones de otras especies y al mantenimiento del equilibrio ambiental. Por ello, su presencia es considerada un indicador de la calidad de los hábitats.

El hallazgo del zorro perruno en Torca–Guaymaral reafirma el valor de las áreas protegidas distritales como espacios de conservación y conectividad ecológica. Además, resalta la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias que permitan proteger la biodiversidad en medio del crecimiento urbano.