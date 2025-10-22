¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional quiere ser el rival del América de Cali en la Copa

Resumen: Esta noche, miércoles 22 de octubre, Atlético Nacional recibirá al Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot a las 6 p.m. para el partido de vuelta de la Copa BetPlay, con una ventaja de 1-0 para el vigente campeón, Nacional, que busca retener el título bajo la dirección de Diego Arias y aprovechar el mal momento del Once Caldas, incluyendo la baja forma de Dayro Moreno. Nacional, el equipo más ganador del torneo con 7 copas, intentará asegurar su pase a la final para enfrentar al América de Cali, a pesar de la ausencia de su delantero Alfredo Morelos por sanción, mientras que Once Caldas, dirigido por Hernán Darío Herrera, intentará lograr en la Copa un cupo internacional que ya es complicado por Liga.
En la tarde noche de este miércoles, 22 de octubre, Atlético Nacional recibe a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot, en el juego de vuelta de la Copa BetPlay.
La serie, que arrancó en el estadio Palogrande de Manizales, va 1-0, a favor del vigente campeón de la Copa BetPlay.
El conjunto dirigido por Diego Arias intentará retener el título obtenido con Efraín Juárez en diciembre de 2024.
El más veces campeón de la Copa BetPlay, 7 en total, intentará aprovechar el bajón futbolístico del blanco blanco.
Especialmente, buscará sacarle provecho a la ausencia futbolística de Dayro Moreno que lleva varias fechas sin ser determinante para el equipo de Manizales.
Once Caldas, eso sí, con Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera, buscará en Copa lo que por la Liga ya está muy difícil, un título y cupo a competencia internacional.
Atlético Nacional tendrá como ausencia para este juego a su máximo exponente en el ataque. Alfredo Morelos no estará por la sanción impuesta por la Dimayor.
El compromiso se disputará desde las 6 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, con la presencia de más de 25 mil aficionados.
Le dejamos esta definición de Juan Manuel Zapata, ante Once Caldas ⚽️
¿Recuerdan este partido? #VamosTodosJuntos @BetssonCo pic.twitter.com/dqLLqlxmK8
— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 22, 2025
Más noticias de Atlético Nacional
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.