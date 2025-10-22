¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional quiere ser el rival del América de Cali en la Copa

En la tarde noche de este miércoles, 22 de octubre, Atlético Nacional recibe a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot, en el juego de vuelta de la Copa BetPlay.

La serie, que arrancó en el estadio Palogrande de Manizales, va 1-0, a favor del vigente campeón de la Copa BetPlay.

El conjunto dirigido por Diego Arias intentará retener el título obtenido con Efraín Juárez en diciembre de 2024.

El más veces campeón de la Copa BetPlay, 7 en total, intentará aprovechar el bajón futbolístico del blanco blanco.

Especialmente, buscará sacarle provecho a la ausencia futbolística de Dayro Moreno que lleva varias fechas sin ser determinante para el equipo de Manizales.

Once Caldas, eso sí, con Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera, buscará en Copa lo que por la Liga ya está muy difícil, un título y cupo a competencia internacional.

Atlético Nacional tendrá como ausencia para este juego a su máximo exponente en el ataque. Alfredo Morelos no estará por la sanción impuesta por la Dimayor.

El compromiso se disputará desde las 6 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, con la presencia de más de 25 mil aficionados.

