Aeronáutica Civil confirma accidente de avioneta en la ruta Popayán – Cali

Resumen: Un avión ambulancia con 4 ocupantes se accidentó a 5 millas del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tras salir de Popayán. Todos los pasajeros resultaron ilesos.

En la mañana de este lunes 9 de febrero, una emergencia aérea sacudió las inmediaciones del municipio de Palmira. Un avión tipo PA-34, identificado con la matrícula HK-4754, se accidentó a tan solo cinco millas del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a la ciudad de Cali.

La aeronave, que cumplía una misión de vuelo ambulancia, había despegado del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán sobre las 9:22 a.m., y tras 28 minutos de trayecto, se precipitó a tierra en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

En el aparato viajaban cuatro personas: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en atención prehospitalaria.

A pesar de la magnitud del impacto y del terror que generó el siniestro entre los testigos de la zona, la Aeronáutica Civil confirmó en un comunicado oficial que todos los ocupantes resultaron ilesos.

El equipo médico y la tripulación fueron rescatados y valorados de inmediato, determinando que no presentaban heridas de gravedad, lo que ha sido calificado por muchos como un auténtico milagro dadas las condiciones en las que quedó la estructura de la aeronave al aproximarse al Aeropuerto.

La Aeronáutica Civil emitió detalles puntuales sobre la operación, señalando que la comunicación con la torre de control del Aeropuerto Bonilla Aragón se mantuvo hasta minutos antes del impacto, ocurrido a las 9:50 a.m. Unidades de búsqueda y rescate, así como personal del cuerpo de bomberos aeronáuticos, se desplazaron rápidamente al lugar del siniestro para asegurar el área y prevenir posibles incendios por derrame de combustible.

La zona del accidente permanece acordonada mientras los expertos en seguridad aérea inician el peritaje técnico para establecer las causas de la caída.

