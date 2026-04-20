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Resumen: Aerocivil investiga un grave incidente en El Dorado entre un avión de Lufthansa y uno de Qatar Cargo que estuvieron a punto de colisionar. Conozca los detalles del radar.

¡Pánico en el aire! Aviones casi chocan sobre El Dorado: Aerocivil investiga

Una situación de máxima tensión se vivió la noche del pasado domingo en el espacio aéreo de Bogotá, cuando dos aviones de gran envergadura estuvieron a punto de protagonizar una tragedia.

La Aeronáutica Civil activó de inmediato los protocolos de emergencia para investigar, luego de que los radares de plataformas como Flight Radar mostraran cómo un avión de Lufthansa y otro de Qatar Cargo se “superpusieron”, volando a escasos pies de distancia mientras realizaban maniobras de aproximación al aeropuerto El Dorado.

El incidente involucró a un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa, con capacidad para 300 pasajeros, y a un carguero de Qatar Airways proveniente de São Paulo.

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Ante la inminencia de una colisión, el piloto de Lufthansa se vio obligado a abortar su aterrizaje de manera abrupta, retomando altura para realizar un segundo intento, mientras que la aeronave de carga logró tocar tierra en su primera aproximación.

La Aerocivil ya se encuentra analizando las grabaciones de las cajas negras y las comunicaciones de la torre de control para determinar si hubo un error humano o una falla en los sistemas de asignación de pistas.

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