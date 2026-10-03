Resumen: Un soldado murió y otro resultó herido en un ataque con dron atribuido a disidencias de 'Mordisco' en Aipecito, Neiva. El presidente ordenó encontrar a los responsables.

Les lanzaron explosivos desde el aire: ataque con dron en Huila dejó un soldado muerto

Un soldado muerto y otro herido dejó un ataque con dron contra integrantes del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife en la vereda Aipecito, en Neiva, Huila. La acción fue atribuida a las disidencias de alias Mordisco.

Según la Novena Brigada del Ejército, las tropas fueron atacadas con drones acondicionados con explosivos improvisados por integrantes de la estructura ‘Ismael Ruiz’, del bloque central ‘Isaías Pardo’, de la facción de ‘Mordisco’.

Los dos militares fueron evacuados para recibir atención médica, pero el soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana murió debido a la gravedad de sus heridas. El otro uniformado sigue en recuperación, sin que se conozcan más detalles sobre su estado de salud.

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció en X sobre el ataque con dron y ratificó la orden de dar con los responsables. «Mi orden es clara: encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia», escribió el mandatario, quien también honró la memoria del militar y expresó su acompañamiento a la familia.

Por su parte, el Ministerio de Defensa aseguró que no descansará hasta llevar ante la justicia a los responsables del atentado, al que calificó como vil y cobarde, y señaló que el soldado fue atacado cuando las tropas protegían a la población civil. «Su sacrificio jamás será olvidado», agregó la cartera.

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La Novena Brigada expresó sus condolencias a los familiares y allegados del soldado Barliza e informó que dispuso un equipo multidisciplinario para brindarles acompañamiento profesional e institucional.

Además, la unidad militar rechazó el uso indiscriminado de explosivos improvisados lanzados con drones contra el personal militar y aseguró que seguirá trabajando para garantizar la tranquilidad y protección de las comunidades del Huila, tras el ataque con dron en Aipecito.

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