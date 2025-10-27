Avenida torrencial en Dabeiba deja dos muertos y tres desaparecidos

Resumen: Avenida Torrencial en Dabeiba, Antioquia, deja dos muertos y tres desaparecidos. El Dagran moviliza equipos de búsqueda y rescate en la vereda El Toro.

Una nueva tragedia invernal golpea al departamento de Antioquia. Una avenida torrencial registrada en la vereda El Toro del municipio de Dabeiba ha dejado un saldo preliminar de dos personas fallecidas, cuatro heridas y tres personas desaparecidas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la emergencia a través de sus redes sociales: «Antioqueños, me informan de una avenida torrencial en la vereda El Toro de Dabeiba. Desde el Gobierno de Antioquia lamentamos la muerte de dos personas».

Ante la magnitud de la situación, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) activó de inmediato su protocolo de atención de emergencias.

Recursos técnicos y apoyo logístico fueron movilizados hacia la zona para apoyar a los organismos de socorro municipales en las labores de búsqueda y rescate de los tres desaparecidos, así como para el traslado y atención de los cuatro heridos.

El director del Dagran señaló que están trabajando arduamente con los organismos locales para atender la emergencia y hacer un seguimiento detallado de la situación.

Este evento se suma a la lista de afectaciones que la temporada de lluvias ha provocado en el departamento. Las autoridades hacen un llamado urgente a las comunidades que habitan en zonas de riesgo para que estén atentas a las recomendaciones y alertas tempranas emitidas, mientras se espera un informe oficial más detallado con la identificación de las víctimas.

