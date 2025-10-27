La emoción se dispara en el Campeonato Mundial Sub-17 Femenino que se celebra en Marruecos.

Tras asegurar su clasificación con una vibrante victoria, la Selección Colombia Femenina Sub-17 ya conoce a su rival en la fase de octavos de final: la temida y hasta ahora invicta Selección de Japón.

El crucial encuentro que promete ser un choque de estilos se disputará el próximo miércoles 29 de octubre a las 2:00 de la tarde en la segunda cancha de la Academia de Fútbol Mohammed VI.

El conjunto dirigido por Carlos Paniagua selló su pase a la siguiente ronda tras imponerse 1-0 a Corea del Sur en un exigente partido que cerró la fase de grupos.

El único tanto del encuentro llegó en el minuto 73, cuando, tras un tiro libre y una serie de rebotes en el área, London Crawford aprovechó para mandar el balón al fondo de la red y decretar el triunfo nacional.

¡Duelo de infarto en Marruecos! Colombia se enfrentará a la poderosa e invicta Japón en octavos del Mundial Sub-17

Con este resultado, la ‘tricolor’ finalizó en la segunda posición del Grupo E con seis unidades, producto de dos triunfos (frente a Costa de Marfil y Corea del Sur) y una derrota (ante España).

El desafío para las colombianas no será menor, pues se medirán a una de las potencias históricas de la categoría.

Japón se clasificó a octavos como líder del Grupo F, sumando siete puntos y manteniendo su condición de invicta tras dos victorias (Zambia y Nueva Zelanda) y un empate (Paraguay).

El conjunto asiático, campeón en 2014, es uno de los equipos con menos goles recibidos en el torneo (solo uno en tres partidos).

Colombia, por su parte, buscará superar lo logrado en la edición anterior, India 2022, donde consiguió el subcampeonato, su mejor participación hasta la fecha.

El ganador de este emocionante duelo obtendrá un cupo a los cuartos de final del torneo que, por primera vez, se disputa con la participación de 24 equipos.

Más noticias de Deporte