Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía Local de Puente Aranda en Bogotá lideró una recuperación de espacio público en la Avenida NQS con Avenida de las Américas, para mejorar la seguridad y la movilidad.

Le cambia la cara a la Avenida NQS con una intervención clave

La Alcaldía Local de Puente Aranda en Bogotá realizó una importante intervención en la carrera 30 o avenida NQS con avenida de las Américas, frente al paradero de TransMilenio CAD.

El operativo, que resultó en la recuperación de espacio público, logró liberar 400 metros cuadrados y recolectar 4 metros cúbicos de escombros de una zona que representaba un riesgo para la comunidad.

La intervención se llevó a cabo tras identificar la presencia de vendedores informales que no solo ocupaban la zona para su actividad comercial, sino que también instalaban carpas para pernoctar y, de manera preocupante, almacenaban pipetas de gas.

Estas prácticas estaban generando riesgos significativos para la seguridad y la movilidad de los peatones y el flujo vehicular en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Lea también: Camilo Hurtado de Antioquia, único juez del continente en el Mundial de Patinaje

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Antes de la intervención, la Alcaldía Local de Puente Aranda adelantó varias jornadas de sensibilización con los ocupantes para recordarles la importancia de respetar el espacio público y garantizar la convivencia ciudadana.

Esta acción fue posible gracias al trabajo articulado con la Personería Local, la Contraloría, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, lo que demuestra un esfuerzo institucional coordinado.

Gracias a la recuperación de espacio público en esta zona, hoy los bogotanos pueden transitar en condiciones más seguras y ordenadas, devolviéndole a la ciudad un sector clave que había sido afectado por la informalidad.

Más noticias de Bogotá