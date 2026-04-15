Resumen: Alcalde de Medellín entrega balance de obras por invierno, con reapertura de vía en El Poblado y avances en Manrique.

¡Se habilitó la vía! Anuncian reapertura de la avenida El Poblado tras culminar obras por emergencia del socavón

El invierno en Medellín continúa generando afectaciones en distintos sectores de la ciudad, lo que ha obligado a las autoridades a intensificar las intervenciones en puntos críticos.

En medio de este panorama, el alcalde Federico Gutiérrez presentó un balance reciente sobre las obras ejecutadas para mitigar emergencias derivadas de las lluvias.

Según el mandatario, ya fue habilitado nuevamente el paso en la Avenida El Poblado, a la altura de la quebrada La Presidenta, luego de culminar trabajos que, aseguró, se realizaron en un tiempo menor al inicialmente proyectado. “Ya logramos terminar las obras (…) y va a reabrirse la vía de manera inmediata”, indicó, al destacar la labor de los equipos técnicos que atendieron la contingencia.

En cuanto a la situación en Manrique, uno de los sectores más afectados por el invierno, el alcalde explicó que las labores avanzan tras los daños ocasionados por el aumento del caudal de varias quebradas. Señaló que en la zona se adelantan obras de infraestructura para estabilizar el terreno, incluyendo la construcción de estructuras hidráulicas que permitan canalizar el flujo de agua.

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Gutiérrez también recordó que la administración cuenta con recursos destinados a la intervención de puntos vulnerables, con el fin de prevenir nuevas emergencias durante la temporada de lluvias. Estas acciones hacen parte de estrategias enfocadas en la recuperación y mantenimiento de afluentes urbanos.

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Por último, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar residuos en las quebradas, advirtiendo que este tipo de prácticas agrava las condiciones durante el invierno.

“Las quebradas no son botaderos”, enfatizó, al insistir en la importancia de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana. Y reiteró que las intervenciones continuarán en diferentes zonas de la ciudad, mientras se mantiene el monitoreo ante posibles nuevas afectaciones por las lluvias.

Balance obras de contingencia por invierno.

Hemos finalizado las obras en la Avenida del Poblado a la altura de la Quebrada la Presidenta y abrimos la vía a partir de este momento.

Las obras en Marique avanzan bien. 🙏🏻 pic.twitter.com/t3VFnYcxqh — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 15, 2026



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