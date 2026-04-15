Resumen: “Estamos financiando solos”, afirmó Fico Gutiérrez sobre los pagos pendientes del Gobierno en el Metro de la 80, mientras el proyecto avanza con recursos locales.

‘Estamos financiando solos’: Fico Gutiérrez por pagos pendientes del Gobierno en el Metro de la 80

La deuda del Gobierno Nacional con el proyecto del Metro de la 80 volvió a ser tema central en Medellín tras las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que la ciudad ha tenido que asumir gran parte de la financiación ante la falta de giros completos.

Durante una intervención pública, el mandatario afirmó que “estamos financiando solos”, al referirse a los recursos que, según indicó, aún no han sido transferidos en su totalidad por parte de la Nación.

En ese sentido, explicó que existe un saldo pendiente superior a los $400 mil millones de pesos, correspondiente a vigencias anteriores, y que para el año en curso no se han recibido desembolsos significativos.

El alcalde también señaló que, pese a algunos pagos parciales realizados en los últimos meses, estos no alcanzan a cubrir lo proyectado inicialmente. La deuda, insistió, ha obligado a la adlcaldía a utilizar recursos propios y créditos para mantener el ritmo de ejecución del proyecto.

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En medio de sus declaraciones, Gutiérrez cuestionó lo que considera un incumplimiento de compromisos establecidos por ley, al tiempo que manifestó su inconformidad con la relación entre el Gobierno Nacional y la región. Aun así, aseguró que las obras del Metro de la 80 continúan avanzando, especialmente en aspectos como la adecuación de redes y la gestión predial.

El mandatario agregó que algunas etapas han tenido que desacelerarse temporalmente debido a las restricciones de la ley de garantías, lo que impide adjudicar nuevos contratos mientras avanza el calendario electoral. Sin embargo, indicó que ya se encuentran listos varios procesos técnicos que permitirán retomar el ritmo una vez superadas estas limitaciones.

Finalmente, reiteró que la meta de la administración es dejar un avance significativo de la obra antes de finalizar el periodo de gobierno, con la expectativa de que el sistema entre en operación en los próximos años

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